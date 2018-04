A los policías jubilados tampoco les salen las cuentas

"Estamos jugando la prórroga, pero seguimos vivos. Mientras nuestro corazón palpite lucharemos por la Policía -que ha sido nuestra vocación- y por los derechos que nos están negando". Son las palabras de Juan Antonio O' Donnell, que fue inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y que ahora forma parte de la asociación de agentes jubilados creada recientemente para mejorar las condiciones del colectivo. Una de sus reivindicaciones, según explicó el presidente, Rafael María López, tiene que ver con el copago farmacéutico del 30% que soportan y que considera "una barbaridad", además del pago del IRPF "de 200 euros". Las viudas, remachó, son las que sufren esta situación en mayor medida. "Somos los jubilados peor mirados de España, los menos valorados. Vivimos los peores años de ETA. Una vez que pasamos a la jubilación, desaparecemos como el humo. Nadie se acuerda de nuestra trayectoria profesional", se lamentó el portavoz.

Los integrantes de la asociación también piden pertenecer a la mesa de reparto de ayudas sociales y al consejo de policías porque siguen siendo, recalca López, agentes aunque ya no estén en activo. "Ya no existimos ni servimos", insiste el presidente, que asegura que no están "equiparados a ningún otro funcionario a nivel monetario". Así, recuerda el caso de un jubilado de Cádiz a cuya viuda "intentaron echar de la vivienda", la cual, antes de morir, el policía había dejado de pagar al no poder afrontar la cuota. La intención de la asociación, en palabras del delegado en Málaga, Emilio García, es organizar una ruta "reivindicativa en toda España". Tienen previsto concentrarse el día 9 a las 12:00 a las puertas de Muface, que no ha cumplido, destacó, ninguna de las promesas.