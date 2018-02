El presunto asesino de La Viñuela ya fue condenado por maltratar a otra pareja

Familiares y vecinos despiden a Adela

Más de un centenar de personas, entre familiares y vecinos, asistieron ayer al entierro de María Adela Fortes. El féretro con los restos mortales de la mujer, que tenía 44 años, llegó al cementerio municipal de La Viñuela sobre las 11:30 procedente del tanatorio de la Axarquía, ubicado en Vélez-Málaga, donde había tenido lugar el velatorio y en cuya capilla se celebró por la mañana el funeral. El alcalde de La Viñuela, José Juan Jiménez, explicó que los vecinos continúan "conmocionados" por lo ocurrido, y que se han volcado para dar "apoyo" a los familiares de la víctima. "El pueblo sigue consternado, no se puede asimilar lo que ha ocurrido, pero ante esta lacra de la violencia de género, lo único que podemos hacer es rebelarnos pacíficamente y luchar contra ella de la mejor manera posible", argumentó. Al sepelio asistieron familiares de la mujer de otras localidades vecinas, como Benamocarra o Vélez-Málaga. Un vecino de Los Romanes señaló que la relación de la mujer con su pareja se había iniciado hace pocos meses a través de internet, y que sus amigos y allegados le habían pedido que no se fiase "porque no lo conocía de nada". El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vélez-Málaga, competente en Violencia sobre la Mujer, decretó ayer su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Lo hizo 48 horas después de que el supuesto agresor fuera arrestado por la Policía Local de Marbella, a la que argumentó, de forma espontánea, que no recordaba nada de lo ocurrido porque había bebido mucho alcohol. Dio negativo en el test de alcoholemia. El cadáver de la mujer, de 44 años, fue hallado en su vivienda de la pedanía de Los Romanes. Un policía local que estaba fuera de servicio interceptó el vehículo en el que, supuestamente, trataba de huir el presunto autor del crimen. El agente se cruzó a la altura de la plaza de toros con un turismo que respondía a las características aportadas por el hijo de la fallecida, que vio salir del domicilio al hombre y localizó un reguero de sangre entre el lugar donde estaba el coche y el sitio en el que se encontró el cuerpo.