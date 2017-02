El presupuesto municipal incluirá 100.000 euros para licitar la transformación de la Alameda

El camino para que la transformación de la Alameda Principal llegue a su destino parece definitivamente trazado. A la espera de que los técnicos del departamento de Arquitectura de la Gerencia de Urbanismo culminen el proyecto básico, primero, y de ejecución, después, para peatonalizar los laterales norte y sur de esta vía, el equipo de gobierno tiene intención de reservar en el presupuesto de este año una pequeña cuantía económica mediante la que, al menos, poder licitar los trabajos de actuación. De acuerdo con el planteamiento del Ejecutivo local, esta partida será como mucho de 100.000 euros, cuantía muy alejada de los más de 8 millones en los que se estima el coste global de la intervención municipal.

Sobre esta diferencia, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, precisó que lo que se busca con esta consignación es tener la posibilidad de impulsar a lo largo de esta anualidad el concurso para la reurbanización del lateral sur (la intervención sobre la parte norte queda en manos de la Junta de Andalucía en el marco de las obras del Metro). Ello a sabiendas de la dificultad de poder iniciar esta obra dentro de 2017.

Sobre el particular, el concejal del PP señaló que no será hasta que se aprueben las cuentas municipales (que siguen sin ser presentadas), cuando Urbanismo podrá arrancar el proceso de licitación. Un paso que no se podrá dar antes de abril o mayo. A partir de ese momento, todo apunta a que no será hasta finales del año cuando se conocerá la empresa adjudicataria, que apenas tendrá margen de tiempo para iniciar los trabajos. En este escenario, el año en el que ciertamente se apreciará el esfuerzo económico municipal será el de 2018.