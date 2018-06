Las rentas de Larios sitúan a Málaga entre las grandes urbes comerciales

El protagonismo que en los últimos años empieza a tener Málaga capital como foco de atención de los grupos inversores nacionales e internacionales no parece tener techo. Otro informe de una consultora de referencia como Savills Aguirre Newman pone de relieve el atractivo de la ciudad en el mercado inmobiliario, no ya solo en el sector del residencial, apuesta generalmente segura en el entorno de la Costa del Sol, sino también en ámbitos hasta no hace mucho menos explotados como el comercial, el logístico y el hotelero.

El estudio elaborado por esta firma, en el que dibuja con números su visión para 2018 sobre el mercado inmobiliario, principalmente, en la sexta urbe del país, pone de manifiesto el potencial de la capital en campos como el retail, es decir, de los locales comerciales. La referencia que se hace sobre el mismo es cuanto menos llamativa, al punto de concluir que las rentas que las marcas llegan a abonar por tener un espacio en este territorio le permite estar "en el vagón de ciudades que tiran del carro comercial en Europa".

Así lo expuso en la presentación del documento, José Félix Pérez-Peña, director de Savills Aguirre Newman en Andalucía y Málaga, quien precisó que los parámetros actuales hacen que pueda compararse con otras grandes urbes europeas como Bruselas, Lisboa y Estocolmo. A pesar de ello, el salto sigue siendo abismal respecto a Londres, París o Milán, entre otras. Un posición privilegiada producto del crecimiento paulatino que tienen las rentas comerciales, principalmente, en la bautizada como zona Prime, con la calle Larios y la Plaza de la Constitución como ejes.

Sobre Larios, el informe es concluyente, al apuntar que por tercer año consecutivo se ha alcanzado una cifra récord en la rentas máximas y medidas por metro cuadrado. De acuerdo con el trabajo realizado, el año pasado llegaron a pagarse hasta 300 euros por metro cuadrado mes, consolidándose de este modo "como la tercera calle más cara de España". La cifra contrasta con los 215 euros que se llegaron a pagar de máximo en 2016. La media, por su parte, se situó en 2017 en 205 euros, 15 más que la anualidad anterior.

A pesar de encarecimiento de la vía, son varios los movimientos protagonizados en las últimas semanas, en especial con varias firmas del grupo Inditex. Pero el escenario va a seguir agitándose, como prevé Pérez-Peña, quien cree muy probable que varios de los actores actuales acaben saliendo para dar entrada a otras firmas. Este experto abogó por reflexionar en relación, justamente, con los precios actuales, incidiendo en que el incremento de los mismos "no puede ser infinito". A ello sumó el que el consumo no se ha disparado en la misma medida, advirtiendo de la existencia de operadores que han tenido que salir de la zona Prime "porque no pueden pagar esas rentas". Un efecto ya constatado es que los niveles de Larios están provocando "un efecto expansivo", de manera que son muchos los que buscan en locales en las calles aledañas, caso de Granada o Nueva, con rentas más bajas.

Del peso que tiene la capital cara a operadores comerciales da muestra el que, en este momento, se esté negociando la compra de un local en la zona Centro por unos 20 millones de euros.

El peso del residencial sigue siendo clave en la capital. Y con una tendencia se incremento del precio de la vivienda al menos en los próximos dos años. Sobre este campo, Savills Aguirre Newman estimó que a lo largo de 2018, la capital podría sacar al mercado más de 4.000 viviendas, cifra que mejora el comportamiento del año pasado. Buena parte de ellas localizadas en los entornos de Pacífico y de Teatinos, justamente los dos focos urbanos donde mayor es la presencia de grúas. En el marco de la Costa del Sol, se apuesta porque este año se supere la cifra de las 19.464 viviendas vendidas en 2007.

La consultora pone números a los precios del residencial en los barrios de la capital, donde el precio unitario de una vivienda plurifamiliar creció un 5,4% Donde más apreciable es este ascenso de los valores es en la zona Este y en el Centro, con incrementos del 42,5% y del 34,4%, respectivamente. Son precisamente estos distritos los que concentran los precios más elevados por metro cuadrado el año pasado, siendo de 5.655 euros en el Este y de 5.555 euros el Centro. Bien es cierto, como expuso el director de Savills Aguirre Newman en Andalucía y Málaga, que en ambos casos se corresponden con operaciones puntuales y de pequeña escala. Si se aplica como referencia el precio medio, es el Centro el que toma ventaja, con un valor medio de compra por metro cuadrado de 3.073 euros, por encima de los 2.618 euros del Este. Todo ello relacionado con la vivienda plurifamiliar. Pérez-Peña consideró que este año se superarán la barrera de los 6.000 euros por metro.

En la misma medida, se espera que sigan en aumento los valores de los alquileres. A ello contribuye, en buena medida, la escasez de suelo finalista para la construcción de viviendas, lo que está contribuyendo a que los fondos de inversión empiecen a analizar sectores por desarrollar; y el efecto del alquiler vacacional. Con todo, uno de los apuntes que hizo ayer Savills Aguirre Newman es que está aumentando el interés de los inversores por desarrollos inmobiliarios dedicados al alquiler de larga estancia.