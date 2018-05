Una treintena de colectivos se manifestarán el sábado para reclamar una vivienda digna

El movimiento Málaga no se vende, que promueve la defensa del derecho a una vivienda digna, de los servicios, espacios y bienes públicos, de los espacios naturales y verdes de una ciudad que ponga en el centro los cuidados, las personas y la vida, se manifestará este sábado "por el derecho a la ciudad". A las 12.00 de este sábado, 12 de mayo, en la plaza de la Constitución arrancará una manifestación "para reivindicar que Málaga no se vende, porque es de todos". "La ciudad de Málaga no pertenece a las grandes empresas, ni a las elites económicas, ni a la clase política" y sí "al conjunto diverso de personas que viven en ella, a quienes la sienten día a día, a quienes la defienden", han asegurado desde el movimiento a través de un comunicado.

Casi una treintena de colectivos, asociaciones, sindicatos y plataformas ciudadanas se han sumado ya en la capital de la Costa del Sol a Málaga No Se Vende, un movimiento transversal que exige "que las ciudades puedan ser vividas por todos sus habitantes". Asimismo, han explicado que Málaga se adhiere así a una jornada festiva y reivindicativa en la que también participan Barcelona, Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca, Pamplona, Milán o Nápoles. En todas ellas sus ciudadanos saldrán el sábado a la calle agrupados bajo el lema #NoSeVenden12M. "Málaga no aguanta más abusos. La gentrificación, el desempleo y la precariedad, la especulación inmobiliaria, el desmantelamiento de los servicios públicos y las privatizaciones, así como sobre todo la masificación y sobreexplotación turística sin control, que no el turismo en sí, están expulsando a los vecinos de sus barrios", han criticado, lamentado que la ciudad "se ha convertido en una ciudad-espectáculo".