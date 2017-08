El turismo nacional en la Costa arroja los peores datos desde 2002

El turismo nacional empaña el júbilo del negocio hotelero en la Costa del Sol con los peores datos de pernoctaciones y viajeros durante el mes de julio que se recuerdan en la última década. La caída, del 5,6% en la cifra clientes y del 7,7% en las noches contratadas respecto a julio del año pasado, se ve compensada, sin embargo, por la fortaleza del mercado internacional.

La Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE) constata que el récord de usuarios de hotel alcanzado en julio de 2016 se ha mantenido incluso con un ligero incremento en 2017: el mes pasado se alojaron en los establecimientos de la provincia 601.658 personas, frente a los 600.871 del mismo mes de 2016. Este discretísimo aumento del 0,13% confirma la buena salud del sector y la potencia de la Costa del Sol. El retroceso del turismo nacional no ha tenido impacto en la cifra total de visitantes que han optado por un hotel en Málaga, pero sí en el número de noches contratadas. En esta ocasión se han registrado 2,48 millones de pernoctaciones, 11.858 menos (-0,4%) que en julio del año pasado, que se marcó un récord histórico con algo más de 2,5 millones. La variación es tan mínima que no supondría ningún dolor de cabeza para el sector si no fuese porque detrás de este número se agazapa el mal comportamiento del turismo nacional.

Los hoteleros atribuyen la pérdida de clientes españoles a la mejora de la economía

Los hoteles de Málaga tuvieron en agosto 229.780 clientes españoles, una cantidad solo equiparable a la que hubo en julio de 2005, o sea hace 12 años. Las pernoctaciones nacionales han sido 704.036, el peor dato conocido desde julio de 2002.

Si se analiza la evolución de los siete primeros meses del año se comprende que este no ha sido un problema puntual del mes de julio, sino que se trata de una tendencia que trata de consolidarse.

Entre enero y julio de este año el número de viajeros españoles alojados en establecimientos de la provincia ha ascendido a 1.084.108 personas (-7,7%), mientras que la cifra de pernoctaciones ha caído un 11%, hasta las 2.787.558, de acuerdo con los datos del INE publicados ayer.

Luis Callejón Suñe, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) afirma que no se puede ignorar esta evolución e insiste en la necesidad de colocar el litoral de Málaga en el imaginario colectivo como un destino "de lujo", con una "oferta de calidad". Sin embargo, desde su punto de vista la pérdida de clientes nacionales es efecto y reflejo de la mejora de la economía. Cree que la recuperación del empleo y el optimismo implantado en la sociedad han animado a los españoles a salir a otros países, después de muchos años de tocarse el bolsillo y apostar por la opción más asequible para el veraneo. Subraya que fue precisamente el turista nacional el que salvó el sector durante los años más duros de la crisis. Por ejemplo, en julio de 2009 las pernoctaciones internacionales estuvieron por primera vez en la última década por debajo de dos millones (1992.638), mientras que las nacionales se aproximaban a las 900.000, un listón que se superó holgadamente en el mismo mes de 2010 y 2011.

Frente a la atonía del local, el turismo internacional mantiene una salud excepcional con más de 1,98 millones de usuarios de hotel en lo que va de año, un 6% más que en el mismo periodo de 2016, mientras que la cifra de pernoctaciones ha subido un 4,3% al quedar muy por encima de los 8,5 millones, frente a los 8,1 millones registrados entre enero y julio de 2016.

El presidente de los hoteleros pone el acento en los buenos datos que arroja el turismo europeo en general y especialmente el británico y alemán. Ambos mercados han tenido un buen comportamiento en 2017. Entre enero y julio han llegado a los hoteles de la Costa más de 5,8 millones de británicos (1,6% ), cuyas pernoctaciones han crecido un 1,1% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que en el caso de los alemanes la cifra de viajeros ha aumentado un 3,5% hasta superar los 4,6 millones de personas y las pernoctaciones un 4,5%.