Una ventana cae en la calle Larios desde un tercer piso

Una ventana de un edificio de la calle Larios, esquina con Don Juan Díaz, se ha desprendido de la fachada en torno a las 12:00. Afortunadamente no ha llegado a alcanzar a ningún viandante.

Jessica Ruiz, trabajadora de Nuprofin Asesores –el piso desde el que ha caído– estaba en su jornada laboral cuando el ventanal se ha caído. "Hemos oído un ruido y se lo he dicho a una compañera. Nos hemos dado cuenta que había sido la ventana", cuenta Ruiz. El inmueble se encuentra situado en la parte de la calle Larios más cercana a la Alameda Principal, exactamente un tercer piso del edificio donde se ubica la tienda de Bershka. Los cristales se han destrozado al golpear la ventana contra el suelo pero afortunadamente no ha habido ningún herido. “Hemos avisado muchas veces del estado de deterioro pero no nos hacían caso, espero que ahora sí que nos lo arreglen”, manifiesta la la empleada.

El percance ha pasado sobre el medio día y a pesar del gran flujo de personas que transitaba por la avenida, por suerte, en ese momento pasaba nadie por debajo. Los únicos daños que hay que lamentar son materiales. Aunque evidencia la urgente necesidad de reformar, al menos, los ventanales más antiguos. “Por fortuna hoy no le ha dado a nadie, pero cualquier día se cae otro y ocurre una desgracia”, ha comentado una María José, una vecina que pasaba por allí cuando cayó la ventana.