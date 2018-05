Alberto López, debut y capitanía en vena

Alberto López debutó ayer oficialmente con el primer equipo. El canterano, uno de los capitanes del Atlético Malagueño, saltaba a Cornellá-El Prat en el segundo tiempo, tras el descanso, por Diego González. Jugó en su posición natural, la de lateral zurdo. En el partido hizo lo que pudo. La situación no aydaba para nada. Pero luego le tocó hablar públicamente por primera vez en una zona mixta de élite. Y demostró que el brazalete a veces es más una cuestión de actitud que de otra cosa: "Es muy diferente vivirlo dentro de como se ve desde fuera. Veo a un vestuario que quiere y que no puede. Es una impotencia muy grande. Hay que animar a este equipo y ayudarle".

Sus palabras, en un día dulce pero difícil, tienen valor doble. A pesar de todo, es algo inolvidable: "En lo personal estoy muy contento por el debut. Aunque también triste por la derrota del equipo. Me encontré bien, muy a gusto. Me dieron confianza los compañeros, que siempre es de agradecer. Fue una ilusión inmensa cuando me dijeron que iba a salir. Es un sueño hecho realidad. Estoy muy feliz. Al míster le doy las gracias. Se lo dedico a mi familia y a los que han estado en los momentos malos. La camiseta está en la mochila para guardarla bien".

Sobre las diferencias de su categoría, Tercera División y la élite, el lateral mencionó que "hay mucha diferencia. Aquí les das medio metro y no es igual. Pero siempre salgo a competir al máximo". El Malagueño tendrá el próximo fin de semana que empezar a pelear por el ascenso. El chico se pone a disposición de lo que más interese al club: "Ahora lo que me toca es trabajar al máximo. Si el míster lo considera de nuevo, darlo todo. Nosotros estamos a disposición del club. Sé que tenemos un partido importante con el filial pero también hay un partido de Primera División que hay que ganarlo, sobre todo por la afición".