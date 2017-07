El Basilea libera a Kuzmanovic para firmar

últimamente Míchel se ha llevado algún palo que otro en la búsqueda del medio centro. Para empezar, la mera salida de Camacho fue una noticia difícil de digerir. Con Javi García, su favorito para suplirle, quedó claro hace poco que será muy difícil hacerle salir del Zenit, más aún en los parámetros en los que se mueven tanto su salida como el salario del madrileño. No obstante, los últimos días sí han traído noticias positivas en cuanto a los avances para que Zdravko Kuzmanovic vuelva a militar como cedido en Martiricos. La operación está tan avanzada que ayer el Basilea liberó al futbolista para viajar a la Costa del Sol y estampar su firma en el contrato de cesión. Anoche ya lo esperaban por la ciudad.

El director deportivo, Francesc Arnau, aceleró las negociaciones y ayer mismo ya tomaron una forma casi definitiva. En cuanto pase el reconocimiento médico y se intercambien los documentos con el club suizo, se podrá hacer oficial su confirmación, aunque Míchel ya da por hecho que el jugador se pondrá a sus órdenes a finales de esta semana. Eso sí, el caso reciente de Meré y su revés final hacen que en el club toda precaución sea poca.

"Me gustaría mucho volver", aseguró el jugador antes del acelerón en los tratos

A Kuzmanovic le seduce bastante la posibilidad de repetir experiencia en Málaga, ya que su lesión aquílea le hizo irse por la puerta de atrás y habiendo jugado su último partido más de seis meses antes del fin de Liga.

Antes de que se diera el acelerón de las negociaciones ayer por la tarde, el jugador se había expresado en la Ser acerca de su inminente regreso. "Me gustaría volver, pero soy jugador del Basilea y no puedo hablar de otros equipos, le tengo mucho respeto al club, ya veremos. Me gusta mucho el Málaga y me gustaría mucho volver a jugar allí", comentó.

El recuerdo que le quedó fue bastante bueno al serbo-suizo, que siente tener una deuda pendiente con el equipo y la afición: "Me gusta mucho la gente de Málaga, el equipo y todo. He estado muy bien allí, pero no tuve suerte con la lesión, jugué sólo cuatro partidos, que es muy poco. Pero me gustaba mucho el equipo".

¿Y cómo se encuentra de su lesión en la pierna derecha? Míchel lo estuvo siguiendo en un amistoso el pasado fin de semana y se quedó convencido, por cómo lo vio moverse el tiempo que estuvo en cancha, de que ya está plenamente recuperado. El mismo Kuzmanovic quiso despejar cualquier duda: "Mi recuperación va muy bien. Ahora estoy entrenando al cien por cien con el Basilea y estoy muy contento de haber jugado esos 20 minutos contra el Sporting. La pretemporada está siendo dura porque he estado siete meses sin jugar, pero estoy bien, haciendo todos los entrenamientos con el equipo".