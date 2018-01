Benítez y Ben Barek, los dos consejeros del técnico en la sombra

La veteranía es un grado y el Málaga cuenta con algunos catedráticos cum laude del mundo del fútbol, un sanedrín de sabios cuyas canas esconden tesoros en forma de experiencia. Que nadie crea que el equipo blanquiazul está viviendo algo nuevo. Esto de vivir en el alambre, en la continua incertidumbre, siempre fue parte de su historia. Lo que pasa es que una década consecutiva en Primera puede afectar a la memoria. Individual y colectiva.

El que no duda de ello es José González. El entrenador sabe que ambos pueden aportarle visiones distintas. Sí, hace años que dejaron de lucir chándal y de manejarse en la élite, pero eso no les descarta ni merma su valía. El propio técnico gaditano lo dijo delante de ellos: "Con los míster (Benítez y Ben Barek) me gustaría comer esta semana porque a la genta experta hay que escucharla".

Ben Barek estuvo en la sesión matinal de ayer en el Ciudad de Málaga. No es algo nuevo ver a alguno de ellos por el entrenamiento del primer equipo, pero es un detalle con el nuevo inquilino del banquillo, que puede sentir cerca a los consejeros. Consejeros porque lo son por su cargo y consejeros porque seguro que tienen un buen puñado de consejos que darle al gaditano. También anduvo por allí Mario Husillos, director deportivo del club.

De todos, José González sabe bien lo que es dirigir a equipos que están en situaciones complicadas o con plantillas limitadas. Está el Granada, pero también su Cádiz, el Albacete, el Murcia, el Córdoba...