Camacho sale en defensa de Recio

Amigos fuera del campo y un matrimonio feliz dentro de él. Morían el uno por el otro y se echan de menos. Ignacio Camacho le cedió el brazalete a Recio cuando decidió marcharse del Málaga. Pocos tienen más fe que él en el centrocampista malagueño, al que defiende de las críticas. "Es el más malaguista de todos, por sentimiento, es malagueño profundo. Ha tenido un año de lesiones en el que no ha podido ayudar. Ha intentado seguir y le ha perjudicado. El corazón pesa más que cualquier lesión", aseguró Camacho en una entrevista concedida a SER Málaga en la que añadió: "Necesitas gente con experiencia. ¿Jesús Gámez o Alexis? Ellos aportarían eso, gente que se sienta identificada, aún más. Pero también gente determinante. Un delantero de 12-15 goles y una columna vertebral, que hace falta".

Siguiendo con los nombres propios, opinó acerca del posible fichaje de Muñiz: "Lo más importante es una persona que conozca otra categoría. Mi hermano juega en Segunda, es otro fútbol, otro tipo de jugador. Hay que encontrar la persona ideal, los jugadores precisos" . No olvida de donde viene Camacho, un sufridor más en la distancia: "Tengo mucha gente ahí, mucho cariño al club. Es una desgracia, no tiene otro nombre. Ser equipo de Segunda no es bueno para nadie. Ni para afición, ni para el club ni para la ciudad. Cuando me marché hubo mucha salida a la vez y todo el mundo esperaba una reestructuración con fichajes nuevos que dieran calidad a los huecos que habíamos dejado. No salió bien, empezó la temporada mal y así fue la línea".