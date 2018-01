Christian Delgado, convocado con España sub 16

El Málaga recibió buenas noticias de la convocatoria de un nuevo jugador de la Academia por una selección española. Antes, Álex Robles, lateral del filial y capitán del juvenil, fue reclutado para la Copa del Atlántico en la sub 19. Ya estuvo la pasada semana en un amistoso en Guadalajara contra Italia, donde figuró también el malagueño Brahim Díaz, esta vez no citado. Visto que España ha fallado en las dos últimas temporadas en su presencia en el Europeo de la categoría se intenta jugar más partidos de preparación. La Copa del Atlántico, que se celebra en Canarias, suele ser sub 18. Este año se aumentó un año la edad reglamentaria.

Fue novedosa la convocatoria de Christian Delgado, que juega en el cadete A de la Academia. Se trata de un mediocentro de buenas maneras que ha sido reclutado por la selección sub 16. David Gordo, seleccionador de la categoría, le ha citado junto a otros 23 futbolistas para unas jornadas de trabajo en la Ciudad del Fútbol entre el 29 y el 31 de enero. La sub 16 no compite oficialmente, pero se está potenciando para crear grupo con vistas a que la sub 17 tenga más rodaje el año próximo.