Demichelis acabó "feliz" con su efímero estreno

Había quien esperaba a Martín Demichelis en el once del Bernabéu. Sin embargo, sólo había podido completar tres entrenamientos y Romero entendió que era apresurado darle la titularidad. Hubo que esperar hasta el minuto 73 para verle en acción. Estuvo correcto, hablando mucho con Luis y sin tiempo para dejarse ver apenas. Casi le amarga el estreno Kameni, quien golpeó al aire una cesión de Luis nada más entrar en el campo y que el camerunés pudo salvar bajo palos. Pero el argentino estaba satisfecho por este primer paso.

"Llevaba tres días entrenando y es difícil salir del banco y entrar en calor en tres minutos con un partido eléctrico y de ida y vuelta. Pero cuando uno está bien físicamente y disfruta lo nota. Yo soy feliz", se limitó a subrayar el central acerca de su rendimiento.

Acerca de ese susto involuntario de su portero, reflejó que "lo que menos quería era que hubiera gol en mi primera acción. Afortunadamente la pudo sacar", comentó con alivio.

Quién sabe si hubiera debutado en Madrid de no ser por el mareo que sufrió Juan Carlos y que obligó a su sustitución -entró Demichelis y Mikel Villanueva empezó a jugar como lateral izquierdo-.

Acerca del encuentro, se mostró satisfecho con la imagen que habían dejado sus compañeros sobre el terreno de juego. "Hay que reconocer que el equipo hizo un gran partido en un campo súper difícil contra un grandísimo equipo. El Real Madrid venía con necesidades y el equipo supo jugarle de igual a igual y le incomodó. Tuvimos ocasiones de gol, les llegamos constantemente y eso incomoda y se nota en el estadio. La manera en que perdió el equipo deja en cierta forma tranquilidad para seguir corrigiendo sobre lo que se hizo bien y detallitos de lo que se hizo mal. Este es el camino para seguir jugando. Por lo poquito que conozco al equipo, me quedo sumamente tranquilo con lo que se hizo hoy y por lo que puede llegar", aseguró Demichelis, que pasó de puntillas por el gol en fuera de juego de Sergio Ramos: "No puedo decir nada por mi posición. Honestamente, no lo vi ni por televisión ni por foto. Cuando lo vea... Los árbitros se equivocan".