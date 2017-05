Demichelis se queda en Málaga y preparará su salto a los banquillos

Hoy probará Duda lo que sintió el lunes Demichelis. A expensas de que pasado mañana pueda tener minutos contra el Madrid, su cabeza está en el futuro. Y como confirmó él mismo en Cope Málaga, ello pasa por quedarse a vivir en su residencia de Marbella y en empezar a preparar su salto a los banquillos. Le encantaría seguir ligado al mundo del balón de esa manera.

"Voy a quedarme aquí a vivir, me voy a hacer socio del Málaga y voy a ser el fan número uno de estos jugadores y de este plantel", comentó el todavía futbolista argentino, que casi dio a entender que presenta pocas opciones de jugar en la última jornada: "Estoy en condiciones, pero honestamente que sea lo que tenga que ser. El míster tiene que tener la cabeza puesta exclusivamente en el equipo, que sea una decisión técnica, táctica y estratégica, hay mucho en juego. Si me toca jugar, espero hacerlo al nivel del equipo y hacer un buen partido".

Demichelis guarda una sólida amistad con Manuel Pellegrini. El chileno es uno de los grandes responsables de que quiera ser entrenador el día de mañana. "Hace tiempo que tengo claro que me gustaría formarme como entrenador. En los últimos años ya intentaba ponerme en la cabeza de los entrenadores, la preparación... Me apasiona, ojalá tenga la oportunidad de ser un buen técnico", dijo Micho, que reconoció que sus últimos partidos no estuvieron al nivel: "Cuando vine empecé jugando partidos medianamente buenos, pero lamentablemente contra el Betis y el Alavés, increíblemente en La Rosaleda, un campo que amo y en el que me siento muy cómodo, empecé a cometer errores lapidarios. No es el final no sea el mejor, pero sí uno soñado".