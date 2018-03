El Día D: el Málaga inicia las obras para la futura Academia

La Academia del Málaga es uno de los episodios más largos de la historia reciente del club. Desde la llegada de Al-Thani en 2010, siempre fue el sueño del mandatario levantar esta infraestructura pero siempre hubo algo, externo o interno, que ha ido frenando es día, el Día D. Y hoy parece que ha llegado.

El club informó ayer que la "implantación de la obra de la nueva Ciudad Deportiva y la adecuación de los terrenos situados en la zona del Parque El Arraijanal" tendrían hoy lunes su punto de partida. Esto llega casi un mes después de que se organizara el acto de inauguración de dichas instalaciones. La falta de un informe arqueológico ha sido el causante de esta enésima demora. Algo que aún no está resuelto pero que no va a impedir a la constructura malagueña Bilba comenzar hoy con los primeros movimientos en este terreno, ya que no todas las zonas están pendientes del mencionado informe.

Este será el primer paso real de la entidad para iniciar las obras, una quimera que se ha estado persiguiendo mucho tiempo y mañana encontrará, por fin, su ansiado estreno.