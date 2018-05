"Espero sensatez en el futuro"

"La afición esta enfadada, claro. El fútbol es pasión. La afición no entiende de argumentos y análisis, quiere que su equipo gane y esté donde se merece, que es Primera. Lamentablemente será equipo de Segunda el año que viene, pero con una afición de Primera. Lo que sí espero que haya en el futuro una sensatez necesaria para hacer las cosas bien, porque la última ocasión recuerdo perfectamente que después de bajar se salvan aquí en la penúltima jornada jugando contra el Cádiz que yo dirigía, un equipo lleno de canteranos". José González acaricia el lomo pero deja un par de recados en su última comparecencia ante los medios de comunicación.

El mensaje que envía el gaditano no necesita mucha interpretación. "Espero que saquen conclusiones de lo que pueda ocurrir y que no se repitan errores que han sucedido en el pasado, no sólo en el Málaga. Por afición serán superiores, es una afición de Primera y creo que se merecen que se hagan las cosas mejor de lo que se han hecho este año", continuó González.

"Pongo a Andrés porque estoy tranquilo con él, el Málaga tiene portero para el futuro"

También hubo espacio para hablar de futuro pero con nombres propios: "Lo voy a poner porque estoy tranquilo con él. Andrés es un gran portero y se merece tener una buena actuación y un puntito de suerte. Siempre se entrena fenomenal y ha demostrado que el Málaga tiene portero para el futuro. ¿En-Nesyri? Si yo fuera el seleccionador de Marruecos me lo llevaba al Mundial, la da lo mismo el Alavés que Alemania".

Otro de los que se llevó sus elogios fue Rolón: "Está aprendiendo muchísimo, es inteligente, se lo digo en los entrenamientos. Escucha, está atento. Lo hace de inmediato. Ha crecido en el Málaga. ¿Lo suficiente para jugar de manera continuada? Evidentemente no, porque no lo estoy poniendo. Pero está claro que este año en Málaga le ha ayudado. Lo que se haya podido pagar por él a veces es una carga más que una ayuda".

El partido es algo secundario a estas alturas. "Tengo claro que el Alavés es diferente que lo que hemos tenido hasta ahora aquí. Es el equipo que menos se parece a los que hemos tenido aquí en al segunda vuelta. Van a ser muy intensos, buscando mucho la espalda, la segunda jugada. Es un equipo muy vertical y si no nos igualamos en cuestión de intensidad lo vamos a pasar mal porque eso lo manejan muy bien. Tenemos que ponernos a la misma altura de ellos, mínimo. Si no, tendremos un partido feo y en el resultado se pondrá cuesta arriba seguro. Si se pone por delante no le remontan, pero si le marcas primero...", afirmó el entrenador del Málaga, que añadió: "Llevo mucho tiempo escuchando del Málaga que no se explican la situación en la que está. Esta semana he dicho a los jugadores que miren los últimos ocho partidos, sin ir más lejos. Se está dando un rendimiento óptimo para nuestras posibilidades, como el otro día contra el Betis. Nos falta acierto en tres cuartos, último pase, ese centro adecuado, una buena posición de remate... El equipo es competitivo pero la realidad son los resultados. El que gana es el bueno y el que pierde es el malo, y si pierde seguido es muy malo".

Insiste José en que son detalles los que marcan la diferencia: "Siempre nos ha faltado ese punto de malicia, o de acierto para ponernos por delante. No creo que hayamos hecho el ridículo. El equipo compite, da hasta donde llega. Probablemente no hemos conseguido más victorias porque me he equivocado, porque falten goles, o porque nos falte esa experiencia".