A Fornals le "cuesta un poco más" jugar escorado en la banda

Pablo Fornals volvía al once titular tras cumplir sanción por la quinta amarilla que vio en la derrota en Bilbao y que a la postre sería el adiós de Romero.

Míchel también confía en el castellonense pero el cambio de esquema le ha hecho caer a banda: "Se ha visto que en banda me cuesta un poco más, pero el míster me da confianza para meterme por dentro, con el paso del tiempo he acabado bien aunque no he podido asistir".

"Un punto que tenemos que hacerlo bueno en casa, para creernos que podemos revertir esta situación y amor propio para demostrarnos a nosotros y a la afición que queremos tirar para arriba", explicaba Fornals tras el empate a cero ante el Leganés a los micrófonos de Bein Sports .