Fornals sonríe en Villarreal

La planificación ya era un desastre, pero la marcha de Pablo Fornals al Villarreal cuando el equipo hacía la pretemporada en Holanda aceleró el despropósito. Fue acercar el coche al precipio. Una renovación no firmada dejaba al jugador castellonense con una cláusula atractiva (11 millones) vista su progresión. El Villarreal había pescado ya en la cantera malaguista con los Samus. Dio el golpe con Fornals.

Los dineros que dejó el centrocampista se invirtieron casi íntegramente en Cecchini y Rolón. Entre los dos no suman 15 partidos esta temporada y están descatalogados actualmente, uno en México y otro sin convocar de manera recurrente.

Fornals, mientras, se ha consolidado como titular en un equipo de zona europea. Ha jugado 39 partidos entre las tres competiciones (Liga, Copa y Europa League) y ha sumado cuatro goles y nueve asistencias (tres y ocho en la Liga). Sólo Messi (12) y Pione Sisto (nueve) han dado más asistencias de gol que el canterano malaguista reclutado por el difunto Manel Casanova cuando brillaba en el cadete del Castellón. Empata con Griezmann, Jordi Alba y Benzema.

Deportivamente es evidente que Fornals no erró al marcharse. Titular en la sub 21 y eje en un equipo de campanillas, se le ha podido ver por Málaga varias veces desde que se fue y Castillejo decía a principio de semana en estas páginas que es un malaguista más. "No explicó bien su marcha, pero a él le duele ver así al Málaga", explicaba el de Huelin. La afición le criticó duramente por las redes sociales. Este domingo se pronunciará en La Rosaleda.