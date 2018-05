Guiños de Poyet a Rolan

El entrenador del Girondins de Burdeos es Gustavo Poyet, aquel bravo uruguayo que fuera futbolista del Zaragoza. Desde Francia sigue atento a Diego Rolan, que pertenece al club galo. "No hemos hablado directamente, hay cosas para poner sobre la mesa. No he tenido muchos uruguayos bajo mis órdenes. Sea un jugador u otro, tengo que encontrar a alguien que me represente. Diego sería más sencillo porque conoce la ciudad, marca goles. Pero vamos a esperar", señaló en rueda de prensa un Poyet que añadió: "Es complicado. Si fuera fácil lo diría, pero no puedo. Hablé con él antes de venir al Girondins. Vino a ver dos partidos y ganamos siempre. Intento traerlo todos los fines de semana, pero tiene que jugar un poco con el Málaga, porque si no no van a estar contentos (risas). Se mete hasta en los vestuarios, como si fuera un compañero más".

"Para un entrenador uruguayo, cuando llega, lo más fácil es traer a un uruguayo. Yo siempre digo una cosa: 'Un uruguayo solo en un equipo te da algo más; dos, depende de la personalidad; tres, cuidado porque se hacen dueños del equipo (risas)", bromeó.