Iturra oposita al brazalete y se despide con varios rejonazos

El brazalete no es algo anecdótico. Manuel Iturra es uno de los más firmes candidatos a ingresar en el grupo de capitanes en Segunda División. Siempre que siga, obviamente. Porque el chileno, antes de decir adiós a esta temporada, mandó varios rejonazos, algo que debe hacer un capitán, por otro lado. "Me despedí de pocos compañeros, no sabría decir cuántos jugadores habrá el año que viene de los que hay ahora, hay un poco de incertidumbre, espero que haya cosas concretas pronto. Al final, para bien o para mal, lo peor es la incertidumbre", aseguró.

Sobre la capitanía, lo pone en cuarentena. Es verdad que cerró el curso con los galones, pero por mandato de José González. Él quiere que sean sus compañeros los que le elijan: "Para mí es un orgullo llevar el brazalete, me habría gustado que hubiesen sido por mis compañeros y no porque me lo ha pedido el míster, pero es una alegría y sé la responsabilidad que ello conlleva".

Antes de irse de vacaciones, Iturra analizó el descenso con mesura pero siendo sincero: "La temporada fue lamentable. Nadie se esperaba bajar a Segunda División, todos los años uno arma el equipo con aspiraciones mucho mayores y hay que hacer un análisis de cómo ha sido esto e intentar subir lo más rápido posible porque ya sabemos lo difícil que es la Segunda División".

Iturra llegó en el mercado invernal en la que es su segunda etapa como jugador del Málaga. Comenzó siendo pitado y terminó luciendo brazalete.