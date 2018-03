José: "Si el jugador no se suelta ante el Barcelona..."

José González habló en la víspera del partido ante el Barcelona. Los argumentos de su discurso tras haber conseguido dos puntos de 24 posibles se van disipando. Pero tiene que vender algo de optimismo. No es el líder invicto el rival más propicio, pero todo puede cambiar en un partido de fútbol.

"Tenemos mucho más que ganar que perder no debe tener atadura ningún jugador, nos enfrentamos al líder invicto, veintitantas jornadas sin perder, si el jugador no está suelto en estas circunstancias...", decía el técnico gaditanto: "La semana ha sido durilla, el comienzo ha sido complicado. Hicimos un partido pésimo, el peor desde que estoy aquí, en Leganés. Vimos los errores y ya está, tienes que regenerarte. El equipo trabajó con mucha ilusión. Al trabajo y la profesionalidad de los jugadores se les puede poner pocos peros. Es un partido atractivo, ilusionante. Hubo un velatario posterior al Leganés pero ya se saltó".

"El Barça no es solo Messi, le llevan el balón a 30 metros de la portería para que juegue, está trabajado tácticamente con un sistema nuevo sin perder el estilo. Muchas veces tienes que preocuparte de que el balón no le llegue. Messi aparece porque el talento tremendo lo tiene. Va a ser dificilísimo. Tienen posesión, se giran, te rompen a la espalda, tienen línea de pase siempre... Para ellos cualquier partido es importante, no bajan el ritmo. Los jugadores grandes no piensan que el partido es sencillo", dijo sobre el rival.Sobre la afición, José González aseguró que "espero que los que vengan a ver el Barça vengan a ver el Málaga. Que aparezca ese punto de fortuna. Ha venido lloviendo, con malos resultados... El fútbol es resultados y sólo le damos tristeza. Serían tres buenos puntos para iniciar un crecimiento".

Habló también de varios nombres propios José:

Keko: "Se queda fuera por competencia, hay jugadores que crecen en su estado físico, gente que llegó en el mercado de invierno crece y cada vez más. Los seis últimos que llegaron llevaban seis titularidades entre todos en los últimos seis meses. Sube el ritmo, me toca tomar decisiones, esta semana merecían ir todos, la verdad, pero tenemos que tomar las decisiones individuales. No se descarta a nadie, presuponemos un partido y un escenario con unas características definias. A lo mejor para el siguiente partido Keko es el ideal u otro compañero para competir".

Motivación de jugadores: "Puede ser que sí haya visto más motivados, muy colaboradores, preguntando mucho, muy metidos. Hemos entrenado muy bien. También quieres salir de esa situación. La permanencia lo normal es a punto por jornada más el sprint final. Deberíamos estar a 13-14 puntos, pero nos están dando vida, estamos a ocho".

Ricca: "Está bien, los uruguayos tienen ese punto de raza para competir".

Success: "Por supuesto que tiene opciones. Ojalá estuviera yo igual de gordo que Success. Es una bestia, si yo tuviera su cuerpo... Puede tener sus minutos porque puede hacer daño. Está fino, si queréis miradlo ahora que está por ahí comiendo y decidme si está gordo".