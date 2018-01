José González: "Voy a estar este año y el que viene, porque nos vamos a mantener"

"Voy a estar este año y el que viene, porque nos vamos a mantener". Con esta frase terminó su primera comparecencia oficial ante los medios José González, el hombre elegido por Mario Husillos para salvar al Málaga del descenso tras la destitución de Míchel.

José asegura que está puesto en el Málaga, que viene de ver sus partidos y ya sabe cómo quiere que juegue su equipo: "Mi intención es ir por la línea última, lo que vi ante el Espanyol. Al equipo lo vi en el Carranza y con el Eibar, jugando con cinco atrás, pero seguramente plantee el 4-4-2, quiero intentar aprovechar cualidades de algunos futbolistas que no estaban brillando en demasía".

Se le recuerda por conseguir la permanencia con el Granada. "Cuando llegué era la jornada 26 y el equipo tenía 25 con puntos y nadie creía en ningñun futbolista. El Arabi llevaba 5 goles y al final salió traspasado por 6 o 7 millones. Dieron otra cara diferente, fueron creciendo gracias al trabajo de grupo. El ánimo te lo dan los puntos. Vamos a centrarnos en los partidos venideros. Si tenemos la fortuna de ganar los dos primeros como en Granada, sería fantástico. Si no es así y nos toca la vía dura, pues la vía dura. Si nos toca la vía cómoda, pues bienvenida sea".

Sobre el mensaje que piensa dar al grupo, insiste: "El mismo mensaje que a vosotros, que tienen que crecer individualmente. La bala del entrenador ya ha caído, ahora son ellos los responsables. No nos podemos engañar, estamos en una situación muy complicada. Un motivo que me ha empujado a venir es el partido del Espanyol, ve que tienen alma. Un equipo que le duele, con jugadores llorando. Les diré que entre todos tenemos que sumar, el que juega porque juega, el que no porque se lo pone difícil al compañero. No hay otra fórmula".

No se asusta el nuevo técnico: "A cualquier profesional le gusta asumir retos. Es difícil, está complicado, no cabe duda. El equipo, por los motivos que sea, no está dando su justa medida. No creo que podamos nombrar un futbolista que esté brillando y es imposible que todos los futbolistas no tengan la capacidad para hacer lo que han hecho siempore. Vamos a intentar darle una serie de matices y variantes al equipo para que vayan creciendo y se ilusionen. Lo más importante es que crean en una idea y se vuelvan competitivos".

"Creo que puedo marcar mi propio camino. Prefiero centrarme en mi trabajo, en ver el partido del EIbar, Nuestro techo no los pondremos nosotros con lo que hagamos en el campo. Mirar lo que hacen los demás no nos ayuda en nada, hay que hacer lo nuestro y que Dios y el fútbol nos pongan en nuestro sitio".