José: "Defraudamos por los resultados, pero no cabe duda de que lo dimos todo"

José González analizó en la sala de prensa de La Rosaleda el partido que mañana tiene el Málaga contra el Real Madrid (20:45). Tras la derrota en Riazor ante el Deportivo el equipo llega prácticamente visto para sentencia, aunque el técnico blanquiazul vuelve sobre su línea de discurso anterior. Hasta que las matemáticas no actúen, pese a la resignación no hay que bajar los brazos. "En Coruña no se acabó nada. Hay que seguir trabajando día a día, con la misma fe y profesionalidad. Tengo un partido mañana contra el Madrid y hay que intentar hacer las cosas lo mejor posible", explicó el gaditano.

Partidos como este y la idea de dar un gustazo al público como la del Villarreal es la principal motivación que ha de tener el grupo. Insiste José sobre la idea. "El equipo se agarra a la profesionalidad, a la garra, al orgullo individual de cada uno y hacer lo mejor posible hasta el final. Es la obligación de cada profesional de su sector y de esa tesitura no nos vamos a mover", vuelve el preparador malaguista, que describe en la plantilla firmeza pese a la pésima situación: "Siempre hemos contemplado esa virtud. Un equipo golpeado partido tras partido y a lo largo de la semana siempre ha entrenado bien. El partido de Coruña era importante para nosotros, tuvimos momentos para ganarlo. En el minuto 83 pudimos marcar y estaríamos de otra manera seguro, pensando que tenemos un rayo de esperanza, pero la cruz nos está persiguiendo en muchos casos y nos toca levantar el ánimo y darle una alegría a la afición."

Dice Zinedine Zidane que el Málaga no parece un colista, que no ha hecho méritos negativos como para estar tan hundido. Se lo toma José como un elogio. "Cuando viene de un profesional con la sapiencia de Zidane te reconforta en la medida de lo posible. Yo he repetido muchas veces que este equipo no ha tenido suerte ni se merece la que ha tenido. A nosotros nos gana Las Palmas en el 90 y nosotros en Vigo la damos al palo. El otro día con tres delanteros tenemos la oportunidad de ganar y la pegamos al palo también",dice.

Toma por tanto la mala suerte como un factor e intenta elogiar de algún modo el trabajo del equipo. Indica que el calendario tampoco ha dado tregua y se muestra comprensivo con el hartazgo general: "Nosotros hemos jugado en casa contra los siete primeros. Si miras la clasificación también se ha metido el Betis y en ningún partido se ha ofrecido mala imagen, pero yo sé que es un discurso que no sirve a nadie. Todo lo que diga se va a utilizar en mi contra. En el fútbol existe una cosa que es la ilusión y todo el mundo está desilusionado, pero creo que hemos competido. Defraudamos en los resultados, pero que los jugadores han dado el máximo de lo que tienen no me cabe la menor duda".

Se toma con filosofía el partido. "Nosotros vamos a intentar ganar al Madrid y por qué no lo vamos a hacer mañana. Si te planteas el presupuesto y trayectoria son favoritos, pero vamos a intentarlo como lo intentamos posible", comenta José González, que aún anda pendiente de dar una lista donde son duda Rolan, Diego González y Chory Castro, mientras descarta rotaciones o cambios drásticos en el equipo: "Aquí hay que ganar todos los partidos, del primer día al último y esa es la idea. Con los mejores futbolistas. Y a lo mejor entra gente que no está jugando, hay gente que está mejorando lamentablemente un poco tarde, pero es el fútbol".