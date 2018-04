José González: "He pillado a uno mirando la tabla"

Al undécimo encuentro se le pudo ver el semblante del triunfo a José González. Se le resistió durante diez partidos pero llegó seguramente en la actuación más completa de su equipo: "La sensación es que hay muchas formas de ganar, pero mereciéndolo tanto como hoy [por ayer], más aún. Estoy satisfecho. Sobre todo por los jugadores, que vean recompensado su esfuerzo. A veces no nos sonríe la fortuna ni el acierto. Hicimos un partido muy completo, era lógico que el Villarreal apareciese pero un empate era muy injusto".

"Todo el mundo mira la tabla ahora y dice 'oye, y si se da'. La mentalidad del vestuario es esa, he pillado a uno mirando la tabla. Los jugadores piensan que es posible. Había que ganar y lo hicimos", decía el gaditano tras alcanzar los seis de 33: "Había desánimo porque no se conseguía la victoria. Pero el equipo compite, está siempre en los partidos, está vivo...".

José sigue achacando los problemas de su equipo al escaso acierto de cara a puerta de sus jugadores -cuatro goles en sus últimos 11 partidos-. "No conseguimos hacer goles, es algo que seguimos sufriendo. Pero seguimos creciendo. Es lo que decimos siempre, que el destino nos ponga donde nos merezcamos. Pero creo que hasta ahora, siempre hemos merecido más", aclaraba.

"Nosotros competimos bien, somos difíciles de batir y ganar. Pero siempre tropezamos con la misma piedra. Tenemos muchas ocasiones pero no sabemos si Asenjo es bueno o malo porque paró poco", recalcaba sobre esa falta de puntería que arrastra el equipo durante toda la temporada y agradeció el tiempo extra para preparar el partido: "Hemos tenido una semana más larga en la que pudimos trabajar más cosas. Me alegro por ello porque hubo 10 ó 15 minutos en los que los jugadores disfrutaron en el campo".

José recalcó de nuevo la cita que abandera, que pocos rivales fuera superiores al Málaga hasta el momento: "Somos un equipo difícil. Somos correosos, difíciles de batir. Por eso aquí no conseguimos más resultados, porque nos enfrentamos a equipos grandes y las pocas que tienen te la meten. De momento hay que centrarse en el Dépor, que es un equipo con un potencial ofensivo tremendo y que no ha tenido fortuna".

"Se me criticó mucho que no sonrío o no transmito. Es difícil tras una derrota. Con la victoria es más fácil", explicaba el gaditano con respecto a su falta de entusiasmo en las últimas semanas, y mira ya a A Coruña: "Ya estoy con la mente en el Dépor. Es un partido que para ellos es determinante. Para nosotros también. Nosotros no somos un colista al uso, pese a la puntuación. Sólo hemos sido un desastre el día del Leganés".

"Todos los partidos son importantes. Vamos a Riazor con intención de ganar. Hoy [por ayer] nos faltó querer ir a por el segundo gol. La idea es la de siempre, salir a ganar. Porque demuestran que compiten ante todos", cerraba José González, ilusionado con el triunfo y con ganas de estirar el chicle.