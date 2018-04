José: "Si no hay intensidad, podemos hacer el ridículo"

José González sigue a lo suyo cada vez que le toca afrontar la previa de un partido. Le preguntan por una cuestión de la propiedad y sale con los kilómetros que hizo el equipo en el campo del Levante. Aun así, algo dijo. "¿La propiedad? Nos comunican que están con nosotros, poco más puedo decir...", comentó. Sobre las lágrimas de Martín Aguilar, mostró empatía: "Las suyas no creo que fuesen las únicas. Aquí hay mucha, mucha buena gente dentro del club. Quizás sea donde más a gusto me he sentido a nivel de feeling con la gente. Y te duele por ellos, sientes que hay puestos de trabajo y muchas cosas en juego. Lamentamos que llorase Martín Aguilar y el resto de malaguistas en sus casas".

Acerca del descenso, el gaditano añadió: "Sabemos que se ha defraudado a mucha gente, que hay muchos trabajadores del club que te hacen la vida más sencilla cada día y les hemos fallado también. También a los aficionados, pero sabemos que somos profesionales y que mañana [por hoy] tenemos un partido complicado ante un equipo que viene de una racha fantástica, que genera mucho fútbol y que si no le metemos intensidad pues podría ser el mayor de los ridículos. Así que nos toca meter pata, meterle intensidad y demostrar que hay amor por lo que hacemos".

Del recibimiento que se pueden encontrar en La Rosaleda, poca luz: "Venimos de un descenso, tenemos un partido ante nuestra afición y debemos ofrecerle la mejor cara posible. Seguro que están disgustados, intentaremos hacerles ver que damos todo lo que tenemos y que a lo mejor no estamos capacitados para más. Pienso que habrá un ambiente difícil para el jugador, pero así está siendo toda la semana. Es difícil convivir con el fracaso, aceptarlo. Pero hay que hacerlo y trabajar de la misma manera y más si cabe. Eso es lo mínimo que se merece la afición".

Ahora mismo la dirección deportiva no ha dado ninguna consigna a José González para que los onces se orienten a las necesidades de la entidad. Al menos, eso dice él: "El futuro es incierto para todo el mundo. Pensar en el futuro con esta plantilla es un poco utópico. Ahora mismo, no se me ha comunicado nada y voy a intentar hacer el mejor once posible cada semana para competir, para que no puedan decir que somos un muerto andante. La competición es muy exigente, vemos que dándolo todo no conseguimos ganar. Si no lo damos todo y no ponemos a los mejores quizás no tengamos ni esa posibilidad. Vamos a intentar ser competitivos entre todos. Nadie va a permitir que se bajen los brazos".