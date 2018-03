José: "Somos unos mantas"

Cuando aterrizó en Martiricos una de las virtudes a las que aludía José González para erigirse en salvador del Málaga era tener la mente limpia para afrontar tal ciclópea hazaña. Aquello se esfumó tras la quinta derrota consecutiva, que consume al equipo y le aboca al precipio, donde lleva varios meses. Dos de 21 puntos posibles contaminaron al técnico, que ya entró dentro de la espiral negativa.

"Ya la tengo sucia, lógicamente. Estoy muy golpeado porque veo que el rival no es mejor que tú, los centrales han sido los mejores del Sevilla. El Sevilla ha tenido un partido cómodo porque ninguna de nuestras incursiones ha tenido remate, pero el balón ha estado mucho en su área y así yo no estoy cómodo. No sé cuántas veces hemos entrado en su área, pero si no finalizamos...Hemos estado así hasta el minuto 80, donde se nos han caído los pivotes, que también están faltos de ritmo. No teníamos a Recio y Adrián", reconoció el gaditano, que hizo hincapié en que el duelo dure lo justo: "No creo que el Sevilla fuera mejor que nosotros, el Málaga no dio imagen de colista. Estoy tocado, pero mañana hay que levantarse para el Leganés porque nos debemos a una afición que mantiene su apoyo. Mientras haya esperanza vamos a seguir".

El entrenador blanquiazul cree que el equipo necesita un estímulo positivo. No aludió siquiera a un gol, si eso a un remate, lo que da alcance de cómo está el ánimo en la caseta malaguista tras acumular varias semanas en el pozo de Primera División. "Si hubiésemos hecho un remate el equipo habría cambiado. Si gana un partido cambiaría el ánimo. No llega y si no ocurre una cosa ocurre otra. Estamos tocados y me duele la cosecha de derrotas. Mañana el primero en el estadio de atletismo a preparar el partido, así soy yo", comentó.

No realizó un tiro a puerta el Málaga, dejando a Sergio Rico casi como un mero espectador. La lógica dice que así es imposible, solo existe la posibilidad de que el rival introduzca el balón en su portería. También tuvo explicación José para este raquítico dato. "La culpa es mía que no entrenamos lo suficiente para rematar, pero también tienen premio los centrales del Sevilla, que no nos han dado una opción. No tengo peros que ponerle a mis jugadores, terminaron extenuados y tengo que levantarles el ánimo. Leganés es otra batalla que nos queda y tenemos que disputar. Estamos con la cabeza baja. El calendario es muy duro, pero merecemos mucho más. Me aburro, pero es la lectura que me repito", dijo el preparador del conjunto de Martiricos, que explicó el último cambio: "Faltando 10 minutos entró Bueno porque se maneja muy bien entre líneas, pero Lacen e Iturra se nos han caído físicamente. No generamos incertidumbre porque no hemos llegado al área. Espero no se genere resignación, pero al público lo entiendo. Somos unos mantas, tenemos 13 puntos y llevamos muchas derrotas. La gente viene a vernos lloviendo, hay que aceptar las críticas. Yo los entiendo".

Tuvo un reconocimiento para el fallecido Enrique Castro Quini, para el que dispensó unas sinceras palabras. "Tarde o temprano todos nos vamos de aquí, pero todos quieren dejar el legado de buena persona que ha dejado él, es incuestionable. Todo el mundo desea que lo recuerden así", remachó José González.