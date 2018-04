José: "No se merecen lo que les toca vivir"

"No merecemos lo que estamos viviendo en estos momentos. Hicimos muchas cosas mal a lo largo de la temporada. Este partido lo vi en muchas ocasiones. Lo vi muchas veces...", arrancaba José González, abatido, en el Ciudat de Valencia, una vez consumado el descenso de categoría del Málaga Club de Fútbol: "No se merecen lo que les está tocando vivir. El fútbol te da en unos momentos, y en otros momentos te quita. No hay que hacer reproches individuales. Dieron el máximo en cada entrenamiento. Cuando acabó el partido estaban tirados en el césped porque no pueden dar más. Igual fue por mi incapacidad o por la de ellos. Pero no nos merecemos esto".

Con las ecuaciones ya resueltas y con ese 6 de 42, José sigue recurriendo a que el equipo, al menos, fue competivo, y a esa mala suerte que tanto les persiguió: "Hace unos días dimos un palo en el 85' ante el Deportivo de la Coruña... Y en el 90' ante Las Palmas. El equipo no se presentó inferior en ninguno de los partidos. Hoy [por ayer], en el minuto 80', saco otro delantero. En otras te vale el empate. En Coruña acabamos con tres delanteros porque necesitamos los tres puntos...".

El Levante venía con la dinámica positiva y la iban a tener. Estoes el fútbol"

Sobre el vestuario fue escueto, "está destrozado", y le dedicó piropos pese al pobre rendimiento "Tengo un gran grupo ahí dentro. Entrenar como entrena cada día. Hay muchos de ellos que entraron en la convocatoria porque se lo merecen. En estos casos te encontrarías un vestuario dividido. Pero ellos son excelentes personas".

"No me arrepiento. Es un honor entrenar al Málaga. Aunque me gustaría haberla vivido en otras circunstancias", decía cuestionado sobre la decisión de coger el testigo de Míchel en enero.

José desveló lo que le dijo a su segundo, Cortijo: "Faltando un minuto, le dije: 'Hoy perdemos'. Porque así son las dinámicas. El Levante venía con la dinámica positiva y la iban a tener. Esto es el fútbol. A veces es grandeza y otras crueldad. Se demostró que hay un equipo que sabe lo que hace. Pero el fútbol a veces tiene ese punto de azar".

Más allá de reconocer que "vamos a dar la cara" en lo que queda, el técnico zanjó su comparecencia con un mensaje de optimismo de cara al próximo curso: "El Málaga es un equipo grande de España. Es cuestión de tiempo que vuelva a subir. Espero que las cosas se hagan bien, que se hagan con serenidad y tranquilidad. Es cuestión de tiempo, uno, dos o tres años".