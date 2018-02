José regaña al Chory por el penalti

Youssef En-Nesyri se siente mal por lo sucedido en Bilbao. Blanco de muchos disparos después de fallar el suyo de penalti ante Kepa, el delantero ha entendido que necesitaba gritar a los cuatro vientos que se arrepiente de su error y también de su posterior expulsión: "Pido perdón a toda la afición malaguista, a mis compañeros y al cuerpo técnico por lo sucedido. Lo estaba dando todo durante el partido para ayudar al equipo, pero fue de esos días en los que no te salen bien las cosas a pesar del esfuerzo. Estoy muy dolido por la derrota y por no poder estar con el equipo el miércoles [mañana] para seguir luchando y sudando esa camiseta". El chico se está acostumbrando a usar las redes sociales para comunicarse con el entorno. Aunque haciendo una lectura pausada de lo que pasó en Bilbao, no tiene motivos para pedir perdón. Tiró el penalti por que se vio bien, había marcado un gol y tenía confianza. No es la primera vez que pasa ni será la última.

La cuestión es que Chory Castro era el elegido por el entrenador para lanzar la pena máxima y el uruguayo decidió dejar la responsabilidad al delantero marroquí (algo que el propio Chory admitió tras el partido). José González, que en San Mamés no quiso profundizar en el asunto, sí que mostró su enfado con Castro en el entrenamiento de ayer y liberó de cargas al canterano, cuyas dos amarillas y la consiguiente roja fue más que rigurosa, por otro lado.