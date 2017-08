Juankar, ante la definitiva

A Juankar se le notaba ayer lo que transmitía con sus palabras. Se le veía feliz, afable y con ganas de reír. Suele pasar cuando pasas los últimos seis años de tu carrera profesional entre idas y venidas, de cesión en cesión, con un aura de incertidumbre siempre presente... y tras todo esto, logras estabilizarte.

Juan Carlos Pérez (1990) firmó hace semanas el contrato que le ligó por cuatro temporadas -hasta 2021- a la entidad blanquiazul para desligarse definitivamente del Sporting de Braga portugués tras ese trueque por Ricardo Horta: "No he ido nunca a Braga, por circunstancias del negocio y de contratos pertenecí al club. Me han hablado muy bien de la ciudad pero me quedo de todas formas en Málaga si me dan a elegir".

"Ya tenía ganas de estar fijo en un sitio, sobre todo aquí. Siempre lo dije desde que llegué, que soy uno más aquí, me han tratado como parte de una gran familia. Estoy muy feliz de la renovación por cuatro años y ser parte de este proyecto para seguir creciendo en Málaga", explicaba el jugador, agradecido por el esfuerzo del club y por el calor de una ciudad que siente ya como propia.

Aunque el veloz zurdo reconoce que este último verano no lo pasó nada bien por las constantes dilataciones en el acuerdo que le unía a la blanquiazul definitivamente: "No era sólo yo, mi novia, la incertidumbre de recoger las cosas de donde has estado... Ese mes de vacaciones no lo terminas de disfrutar porque no sabes lo que vas a hacer. Por ejemplo, vuelvo de vacaciones el 25 de junio, se queda todo acordado con el club antes de acabar la temporada y tranquilo de que me iba a incorporar. Arnau me llevaba todos los días, pero yo estaba muy nervioso, con todo montado con mi hija y mi novia. Se ha conseguido, por fin". "Cambia la tranquilidad y la estabilidad", recalcaba sobre su nuevo rol y la etapa que comienza ahora.

Las lesiones de Torres y Ricca obligan a Juankar a ser el lateral zurdo que necesita Míchel: "Son dos bajas que nos afectan bastante. Hay partidos de cuatro y otros de cinco defensas. Eso nos condiciona que no estén. Alex Robles, por ejemplo, puede jugar ahí y lo puede hacer muy bien. Trabajaré como si hubiera la máxima competencia, no me voy a relajar". "Hay jugadores rápidos que no aprovechan la velocidad, yo intento aprovecharlo porque es mi virtud. Técnicamente soy más flojito pero intento aprovechar mis virtudes", reconocía sobre sus aptitudes.

Sobre los recién llegados y su aclimatización destacó que "es un vestuario muy sano. Cecchini llegó y se sintió uno más al momento. La adaptación de los compañeros es rapidísima".