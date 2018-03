Luis Muñoz también se une al reto de subir con el Málaga

Luis Muñoz también se apunta al reto de subir al Málaga a Primera cuando se consume el descenso. El canterano, cedido en el Lugo, como Samu García, no tiene dudas. "Yo quiero que el Málaga esté en Primera, esté yo o no. De todos modos estoy a préstamo, el año que viene tengo que volver. Mi deseo sería quedarme, es el equipo que siempre me ha gustado desde pequeñito. Quiero luchar por sus colores, por la afición y por ese escudo, que es muy grande", aseguró en una entrevista a SportDirect Radio, donde añadió acerca del más que posible descenso: "Es una situación muy difícil que nadie esperaba. Pero todavía matemáticamente no estamos descendidos y hay que luchar al máximo. Esa afición merece que todos los que estén ahí den el máximo por el escudo y por el equipo".

Como canterano que es, confía en que los chicos del filial tengan minutos en este tramo final: "Es complicado porque el equipo está abajo, pero hay que dar oportunidades. Es importante con vistas al año que viene. Alguno merece la oportunidad". Acerca de su aventura por tierras gallegas, cree que es buena escuela: "Es la primera vez que salgo de casa y es difícil, pero ya me adapté al equipo. Estoy entrando y participando y estoy muy contento. Es una competición muy complicada, todos los equipos están ahí y no te puedes despistar. Siempre es bueno salir de casa, estoy aprendiendo mucho".