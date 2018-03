Rolan dice que se quedaría en Segunda

Diego Rolan parecía una gacela el día que le metió dos goles al Athletic de Bilbao y salvó un punto para el Málaga, el primero de la Liga. Más de una vuelta después el uruguayo no ha corroborado aquello. Ha decepcionado y problemas en el tendón de Aquiles le sacaron de la rutina competitiva. José le da bola en los últimos partidos pero demuestra poco.

Pasó Rolan por la sala de prensa del Ciudad de Málaga y habló de temas diversos. Lo más jugoso, que dijo que se quedaría "con mucho gusto" en Málaga sea cual sea la categoría en la que se juegue la próxima temporada. "Fue una buena decisión venir al Málaga. Puede funcionar o no, como en todos lados. Tocó un mal momento. A pesar de la situación estoy muy contento de estar acá, de trabajar con los compañeros que tienen un gran compromiso, toda la gente que trabaja en el club es muy amable. Málaga se merece mucho más que esto" decía Rolan, que fue cuestionado por si estaría dispuesto a jugar en Segunda: "Si me tengo que quedar en Málaga lo haría con mucho gusto. El equipo se merece mucho más. El fútbol no está siendo justo con nosotros. Me quedaría con mucho gusto".

Eso sí, hay un acuerdo recogido con el Deportivo para la próxima temporada. Sucede que el cuadro courñés enfila el mismo camino que el Málaga hacia el abismo. "De verdad no he pensado en eso, no me lo planteé. Mi responsabilidad es el Málaga, no pienso en si voy al Deportivo, en Primera o Segunda... Mi prioridad es el Málaga, a final de temporada veremos qué puede pasar", templó Rolan.

"La situación es muy complicada, hay que ser realista. Como jugador de fútbol lo sentimos, nos sentimos muy mal. Lo importante es que hay compromiso con la causa. Seguimos trabajando, no bajamos los brazos", insistió sobre la profesionalidad del equipo Rolan, que dijo sobre su puesto en el campo que "no tengo problema, hace tiempo que vengo variando de posición en el club y la selección. Mi verdadera posición es mediapunta, pero tampoco tengo problemas por derecha, izquierda o en ataque, me siento bien en cualquier lado".