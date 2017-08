Al-Thani le da la bienvenida a Rolán

Diego Rolán, el que según Francesc Arnau debería ser el último fichaje este verano, se encuentra en Málaga. Desde que el Girondins anunció en la noche del sábado su llegada como cedido el Málaga ha sido cauto, pero será oficial en las próximas horas.

De hecho, el jeque Al-Thani ya le ha dado la bienvenida a través de las redes sociales al club. Rolón, atacante de 24 años, renovó por el Girondins hasta 2020 pero antes tendrá una temporada en Málaga para confirmar su progresión. Internacional absoluto con Uruguay, no está con su selección ahora porque una lesión muscular le ha tenido de baja en las últimas semanas.

La intención del Málaga es anunciarlo oficialmente a primera hora de este martes, antes de trabajar ya a las órdenes de Míchel y después ser presentado oficialmente.

مرحباً بك في منزلك damos la bienvenida en su casa @diego_rolanWelcome to your home@MalagaCF 💙⚽️🤙🏾#VamosMálagacf#Vamoslionspic.twitter.com/9JwIiOr70i