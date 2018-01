Al-Thani responde a los carteles: "Hay pocos que no aprecian nuestro trabajo"

El presidente Al-Thani ha respondido a los carteles aparecidos en La Rosaleda a lo largo del domingo en los que se le pedía su marcha y se criticaba su gestión en el Málaga. A través de Twitter, y utilizando la información publicada por Málaga Hoy, ha explicado su postura.

"Hay pocos que no pueden apreciar el trabajo que estamos haciendo para el Málaga. No queremos más que respeto", decía el máximo dirigente malaguista en un tweet.

Los carteles llegaron el día después de la destitución de Míchel y en la víspera de que José González fuera presentado como nuevo entrenador.

