El uno por uno de los 14 que jugaron en Getafe

Si uno ve un partido del Málaga se le pueden quitar las ganas de ver fútbol. Casi todos los jugadores de la plantilla están mostrando la peor versión posible de sí mismos. Pocos se salvan y algunos están cerca de contagiarse y terminar pareciendo igual de incapaces. Más sangrante es el caso de otros que dan la sensación de que ni siquiera conocen aspectos básicos del juego (ni técnicos ni tácticos).

He aquí el uno por uno de los 14 futbolistas que jugaron en Getafe.

Roberto: No tuvo un gran trabajo El portero no tuvo un exceso de disparos que atajar o acciones en las que aparecer. En la jugada del gol, Cala remata cómodo. Quizás pudo hacer más (sólo quizás), pero no todo van a ser milagros.

Rosales: Una sombre de lo que fue El lateral venezolano es superable en defensa, se despista en acciones y en ataque cada vez suma menos. Verle sacar faltas laterales y saques de esquina da fatiga muchas veces.

Luis Hernández: Fácil de superar, sin temple El central está pidiendo a gritos un banquillazo. De él hay que esperar solidez y capacidad de mando, pero resulta fácil de superar y a veces tiene una falta de serenidad alarmante.

Miquel: No ha mejorado a Baysse Su estreno fue ilusionante, pero está cada vez más cerca del nivel general de la defensa. Así, no es mejor que Baysse. Jorge Molina le dejó retratado en una acción en el minuto tres de partido.

Ricca: Ni en defensa ni en ataque El lateral recuperó la titularidad por Diego González. No aportó nada en ataque por su carril y en defensa le ganan con facilidad. No mejoró lo demostrado por Diego González.

Adrián: Perdió a Cala en el gol Se le esperaba como agua de mayo para equilibrar el centro del campo. Míchel le puso de pivote y naufragó. Estuvo cerca de marcar de cabeza pero también falló defendiendo a Cala en el 1-0.

Iturra: Otra vez más destacó Es verdad que el centrocampista chileno está lejos de su mejor forma. No de la que se recuerda en Málaga, de la que tendría ahora tras el paso de los años. Algo pasado de peso y con las piernas pidiendo tiempo, sí, pero apareció para cortar balones, ayudar en lo que pudo y dar algo de presencia al centro del campo. Una entrega que al menos merece un reconocimiento. No es normal que él sea el mejor de un partido del equipo blanquiazul. Es el mejor termómetro de cómo están las cosas.

Recio: Desubicado de enganche Míchel puso el mundo al revés. Adrián atrás y Recio de mediapunta. En el juego mal a pesar de sus esfuerzos. Rondó el gol en sendos disparos en cada parte y sirvió dos buenas faltas al área.

Keko: No sumó nada El extremo estuvo bien el lunes y francamente mal en esta última cita. Antunes le retrató en una jugada en defensa. Iturra le dio un buen balón en el área que le quemó en los pies: ni tiró ni centró.

Chory Castro: Totalmente diluido El uruguayo se ha quedado sin fuelle. Otra cita más sin sumar. Algunas carreras a ninguna parte y poco más. Antes del parón era de los pocos que se podía salvar de la quema. Ya no.

En-Nesyri: Como pollo sin cabeza Que sí, que ha mejorado en actitud (no era difícil) y se pelea con todos. Pero está para que le metan en una academia y le enseñen de qué va este deporte. Así no se puede ser profesional.

Peñaranda: Otro cero a la izquierda Otro que parecía que podría servir a la causa pero que cada partido que pasa da una peor impresión. Le faltan conocimientos técnicos y tácticos. De las condiciones naturales no se puede vivir siempre.

Bueno: Una chilena de mentira Prácticamente lo único que hizo en su debut fue intentar un remate de chilena que fue eso, un intento. Tenía razón cuando dijo que le falta tiempo para poder competir a un nivel aceptable.

Mula: Recambio sin tiempo El canterano entró casi al final del partido, sin tiempo para sumar o restar. De los pocos que no tiene culpa de nada en esta derrota del equipo. Así que se va sin ninguna calificación.