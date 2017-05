Míchel: "Me gustaría que no saliese ningún jugador de mi equipo"

Míchel ya está en Madrid. Y allí fue protagonista ayer en un torneo benéfico de pádel. Fue buscado por los medios para hablar de la actualidad blanca, si bien sus palabras más intensas llegaron en clave malaguista. Su gran deseo quedó claro: "Me gustaría que no saliese ningún jugador de mi equipo. Con eso sería suficiente. Después de que ocurra cualquier situación que tenga que ver con las ventas comenzaremos el periodo de fichajes, aunque tenemos el trabajo perfilado. Pero estamos pendientes de eso porque es fundamental".

De quien más habló el preparador blanquiazul fue de Sandro, que está en boca de todo el fútbol español por su particular situación contractual. "Va a tener muchas ventajas para jugar en equipos grandes, ya que su relación precio-rendimiento es un chollo. Tenerlo es una gran ventaja porque es el jugador que ahora mismo todo el mundo quisiera fichar, ha hecho una gran temporada. Los goleadores suelen ser mucho más caros que el precio de salida que tiene y es normal que haya muchos equipos pendientes de él. Fue un acierto de Arnau reclutarlo para el Málaga y el chico ha estado sensacional. No me extraña que le quieran todos", desgranó Míchel, quien insistió en sus ganas de poder seguir contando con él: "De momento estamos un poco a expensas de lo que vaya a ocurrir con él porque lógicamente va a marcar la organización de nuestra plantilla. Es un jugador fundamental, al igual que otros que esperamos también que no se vayan. Pero el mercado es así".