Miquel, portavoz de un vestuario "dolido por los pitos"

Algunos no llevan bien la crítica aunque sea merecida. En el vestuario están un tanto dolidos por lo que sucedió en La Rosaleda el pasado domingo ante la Real Sociedad. Ignasi Miquel, que ayer compareció ante los medios, hizo de portavoz: "Claro que se comenta, son cosas que duelen. No sólo al compañero que le digan algo, sino al equipo entero. Me duele que chillen y piten a un compañero. Entiendo que la afición esté enfadada, pero somos un equipo en conjunto y que señalen a uno u otro personalmente me duele".

Acerca de su futuro, el defensa catalán tira de un clásico: "Tengo contrato con el Málaga, eso es lo que sé. Es equivocarse pensar en cosas que pueden pasar después. Sigo siendo del Málaga y no tengo pensado nada más. De momento no tengo pensado nada para el futuro. Personalmente, estoy muy cómodo. He jugado desde que llegué y eso es un plus. El club ha hecho una apuesta conmigo, estoy contento y no tengo nada que reprochar".

Miquel también fue claro con respecto a la inquietud del equipo en relación a la temporada próxima: "No veo inquietud en el vestuario. Los que tenemos contrato nos vamos a quedar, los cedidos vuelven a sus equipos".