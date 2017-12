"Mirar la clasificación es rendirnos"

El Málaga ya sabe lo que es ganar lejos de La Rosaleda. Se tuvo que cruzar el país tras cuatro meses de Liga para ello. Sacar esos tres puntos en la situación extrema que atraviesa el equipo, que llegaba a Anoeta colista, era motivo más que suficiente para que Míchel exhibiera sonrisa en la sala de prensa del coliseo donostiarra. El técnico se manifestó satisfecho no solo con el resultado, sino con lo visto sobre el césped, y resaltó lo fundamental de un triunfo que permite a su equipo seguir enganchado al tren de la permanencia.

"Destaco la voluntad y la fe de mis jugadores para ganar, de no haber sumado se ponían las cosas muy difíciles. Hoy [por ayer] hemos logrado las dos cosas, buen juego y buen resultado, es magnífico", aseveró Míchel, que atribuyó el triunfo a una buena lectura de las carencias de una Real Sociedad que atraviesa una importante crisis en Anoeta: "Aquí -en referencia a la prensa donostiarra- pensaréis que han estado poco acertados y nosotros que hemos hecho mucho para que no lo estén. Es un equipo que si le quitas el balón sufre y esa ha sido nuestra baza. Cuando hemos tenido buenas posesiones hemos hecho contraataques peligrosos. Me quedo con el buen trabajo del Málaga, hemos contrarrestado muy bien a la Real".

Las distancias se van a apretar, los de abajo ganamos y el año es largo; tres o cuatro puntos no son nada

Una de las notas positivas que puede sacar el Málaga es que Borja Bastón volvió a marcar. El ex del Éibar sumó su segundo gol como blanquiazul -el primero lo anotó ante el Deportivo- y pudo sumar otro incluso de no ser por el acierto de Rulli para atajar el segundo penalti. Como sea, un tanto que supone "una liberación de Borja Bastón y también liberación del entrenador". "Necesitamos los goles y el trabajo de Borja. Aunque no hubiéramos marcado tras su segundo penalti, ha tenido un sobresaliente por todo el trabajo que ha hecho y todo lo que se ha movido", alabó el técnico madrileño.

Pese al triunfo, el Málaga únicamente sale del farolillo rojo y se mantiene respecto a la salvación igual que como entró, a cuatro puntos. Se lamentaba Míchel por el empuje que están teniendo los equipos en zona de descenso al unísono en estas últimas jornadas. Aun así, se lo toma con filosofía. Eso significa que la pugna se ampliará a más equipos: "Todos estamos apretando, el Alavés ha ganado dos partidos seguidos. Las distancias se van a apretar, los de abajo estamos empezando a ganar. La temporada es muy larga, algunos que se creen a salvo no lo están tanto porque tres o cuatro puntos no es nada en esta Liga".

Aun así, Míchel pide no mirar a los demás y centrarse en las finales que vienen. Betis y Alavés serán los últimos encuentros antes del parón navideño, pero no conviene pararse a sacar la calculadora sobre cuánto es válido y cuánto no: "¿Cuentas? Las cuentas cambian mucho dependiendo de cómo esté el equipo. Ganando, vemos el partido del Betis con otra moral".

De este modo el técnico se queda con la línea que considera que está siguiendo el Málaga. Pese a que no termina de convencer, hay una continuidad en los onces y en la idea de juego. "Venimos hablando que estamos jugando bien, el equipo es más estable. Tampoco hemos echado de menos a Rolan porque estamos funcionando como equipo, además hemos mantenido la puerta a cero", aseguró el madrileño, que nuevamente insistía en la importancia de centrarse únicamente en lo que hace el equipo en adelante. Lamentarse por el terrible bagaje que trae el Málaga sería un error: "Le digo a los chicos que no miren la clasificación porque mirarla sería casi rendirnos, y eso no lo vamos a hacer".