Piqué y Puyol de referentes

Con 25 años, Ignasi Miquel tiene más bagaje que algunos futbolistas al acabar su carrera. Desechado por el Barcelona tras cinco años en su cantera, en el Cornellá encontró acomodo para relanzar su carrera y fichar con 15 por el Arsenal, siguiendo la senda que atravesaron Cesc Fabregas, Fran Mérida o Héctor Bellerín. Pescó bien Wenger en Cataluña.

Le hizo debutar el técnico alsaciano en competiciones oficiales y se especuló con un regreso al Barça al estilo Piqué cuando volvió del Manchester United. Debutó, curiosamente, cuando Wenger le dio descanso a un ex malaguista, Nacho Monreal, con el que trabó relación. De color azulgrana son las inspiraciones futbolísticas del que será futbolista del Málaga si pasa el reconocimiento. "De pequeño siempre me gustaba mucho Puyol por la destreza y la manera de jugar. Pero me identifico un poco más con Piqué, por el estilo, por haberme marchado de casa a Inglaterra. Por la manera de jugar y por cómo evoluciona me puedo parecer un poco más a él, pero a Puyi le tenía mucho aprecio y me fijaba en su manera de trabajar", decía. No son malos referentes la pareja de centrales del mejor Barça y de la España campeona del mundo.