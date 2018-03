Pomares tira de papeles

Francisco Pomares, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, habló acerca del pequeño conflicto surgido el lunes en Arraijanal, cuando se personaron en el parque la Guardia Civil (Seprona) y la Policía Local por una denuncia de dos asociaciones en las que se advertía que las obras de La Academia se estaban realizando en suelo protegido. "Me parece vergonzosa su denuncia, una pataleta. Se ha creado una alarma innecesaria. Arraijanal tiene todos sus permisos en regla", afirmó en los micrófonos de SER Málaga y COPE a la vez que añadió: "Hubo dos o tres colectivos que dicen que denunciaron y llamaron a la Policía Local y a la Guardia Civil. Parece que no se han enterado de que hay un plan especial, una licencia... Fueron a tener su minuto de gloria de llamar y denunciar. Cierto es que hay una zona protegida, la zona de las dunas al sur. Pero eso corresponde al parque que hará la Junta. Es lo único protegido, la otra zona no lo está. Tendrá su vigilancia arqueológica, pero ya está".

El Málaga, a través de la constructora Bilba, comenzó el lunes los primeros movimientos sobre el terreno para la construcción de su ciudad deportiva, que popularmente se conoce como La Academia.