Pulso abierto entre Míchel y el jeque

Míchel no dejó títere con cabeza en su comparecencia después de la enésima derrota en la presente pretemporada. El técnico reconoció que al equipo aún le falta para mostrar su mejor versión y lanzó un dardo a la dirección deportiva, a la que le pide una marcha más para que lleguen los refuerzos que el plantel demanda.

"La plantilla se tiene que cerrar, no se cierra y el tiempo pasa.Yo me dedico a entrenar, no hago peticiones. Doy mi petición, pero sí que es cierto que la dirección deportiva tiene que responder", admitió.

No tuvo incovenientes el preparador en decir que su preferido para la medular es Javi García, con el que comparte representante. "Un caso es el de Javi García. Tenemos que dar en alguna tecla antes que nos lo quiten. No sé el dinero que hay pero necesitamos refuerzos. En cuanto se apriete el botón por Javi Garcia va a estar aquí. He hablado con él y sé lo que piensa. El jugador estaría encantado de venir mañana mismo, pero no sé de finanzas. Estamos buscando un medio centro y puede ser Javi García debe ser así, sobre todo tras perder un baluarte como Camacho", dijo.

Una proposición que chocó de frente con un tuit que pusó Al-Thani minutos después de que el madrileño apuntase de forma clara a la dirección deportiva. "Con mi respeto al jugador Javi García no es nuestro objetivo para el Málaga. Así que por favor cierre esta puerta", escribió el jeque, que cerró la puerta de forma clara al murciano.

Míchel que reconoció no saber nada de Rolón, sí advirtió que "no podemos exigirle a los jugadores de la cantera".

Si en el apartado de entradas el tema está estacando, no está más activo en el de salidas. "Los descartes son los del principio de la pretemporada. Son nombres que se manejaban desde el principio", explicó en referencia a jugadores como Santos, Tighadouini y compañía.

Aunque era uno de los descartes, la espantada de Jorge Meré obligó a repensar su situación, una que queda en entredicho tras la llegada de Diego González. "Tenemos que decidir si queremos dar más minutos a Mikel o tenerlo como cuarto central. Es una cuestión que tiene que resolver la dirección deportiva", indicó del venezolano.

Otro que según el preparador debe salir para seguir creciendo es Luis Muñoz. "Creo que Luis Muñoz tiene que jugar todos los domingos, y no en Tercera. Entre Tercera y Primera tiene que jugar en alguna categoría intermedia para que puede desarrollarse y crecer como jugador. El club tiene que decidir", precisó del defensa canterano.

Reconoció de igual forma que Cifu va a ser uno más de la plantilla, más después de las lesiones que han ido dañando al grupo: "Estoy sin laterales. Ricca y Miguel Torres hasta final de octubre uno de los dos no va a estar. La pretemporada de Cifu ha estado bastante bien y es un chico con el que se puede contar siempre".

También habló Míchel sobre el encuentro, donde el equipo volvió a perder a manos de el Lazio por la mínima. "Hemos tenido ocasiones buenas de gol, pero me preocupa la inseguridad de los jugadores, que estamos en un estatus diferente del que pensamos, pero veo al equipo tranquilo", resumió. En esa línea, quiso destacar que "de aquí al día del Éibar queda mucho todavía".

En este mar de dudas veraniego, Míchel tiene clara cuál debe ser una de las señas de identidad del plantel para crecer. "A día de hoy puede que Mula esté delante de Keko, pero puede cambiar. Keko ha tenido problemas en el sóleo. Lo que quiero en mi equipo es competencia, que es lo que nos dio resultados el año pasado", finalizó Míchel.