Roberto: "Es un fracaso muy grande"

Roberto Jiménez habló también del desastre. Quizá el hombre que menos culpa ha tenido, el que más cerca ha estado del rendimiento que se esperaba cuando llegó a Málaga en verano. No fue suficiente.

"No te puedes imaginar como está el vestuario. Es ratificar una mala temporada, que te dice que el trabajo no fue válido para continuar en la categoría. Es un día muy triste para todos, somos responsables y como profesionales es un fracaso muy grande", decía el meta madrileño, visiblemente afectado: "Quizá ha sido un poco el resumen de lo que ha sido nuestra temporada. Hemos merecido mucho más en mucho partidos, en otros no, evidentemente. Merecimos más y no llegó. Fue bastante cruel.

"La disculpa no le basta a la afición. Nuestra responsabilidad es pedirles perdón por no dar el rendimiento necesario para mantener a este club en el lugar que se merece. Ahora queda intentar ser profesionales y mantener la dignidad en los partidos que quedan", remachó Roberto.