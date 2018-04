Roberto y el inevitable regreso a Barcelona este verano

Roberto no quiere volver a Barcelona. Casi no se atreve a decir el nombre del Espanyol. Pero la carta del Málaga sabe que está a punto de caducar. Lo asume, no tiene más remedio: "Es una realidad que si el equipo no consigue su objetivo yo tengo que volver al equipo en el que estaba, pero eso lo pensaré cuando termine la competición". El cancerbero añadió: "Yo llevo diciéndolo mucho tiempo, hemos vivido distintas fases de este proceso tan traumático, para nosotros los primeros. Es cierto que nos encontramos en una situación crítica, muy complicada, no sé si la llamaría casi irreversible; pero en esto del fútbol puede pasar cualquier cosa y lo estamos viendo a todos los niveles y cada día. Pero como profesionales vamos a seguir dando la cara y poniendo todo lo que tenemos en cada partido hasta el 20 de mayo".

El meta madrileño, por otro lado, y el campeón del mundo patinaje artístico Javier Fernández (que presentaba su próximo espectáculo) protagonizaron un divertido duelo de penaltis al término de la sesión de ayer.