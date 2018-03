Rolan abraza a El Hamdaoui

Llegó el último en verano con la vitola de ser un delantero con gol, versátil, dinámico y capaz de marcar las diferencias. A pesar de no poder arrancar como a todos les habría gustado por problemas físicos, Diego Rolan apuntaba maneras. El uruguayo fue el principal responsable de que el Málaga ganase su primer punto en Liga después de cinco derrotas consecutivas. Gran partido y doblete contra el Athletic de Bilbao en su tercera aparición como malaguista, la primera en casa. La Rosaleda ardía de pasión, parecía que había nuevo shérif en la ciudad.

En estos, casos, sin embargo, la experiencia dice que es mejor ir poco a poco. No es la primera vez ni será la última que llega un Ícaro de la nada y termina con las alas derretidas y estrellado contra el suelo. Uno de los casos que se vienen a la memoria es el de Mounir El Hamdaoui. El delantero llegó como principal arma de ataque para el Málaga de Schuster en el curso posterior a la Champions. No estaba ni cerca de su mejor versión física, pero tenía unas maneras de futbolista caro que se veían a la legua. En su primera aparición en casa también la formó. El holandés de origen marroquí firmó un hat-trick contra el Rayo Vallecano y también ilusionó sobremanera a la afición malaguista. Luego se le vieron los rotos. Se peleó con el entrenador y de su paso por Málaga quedó una tarde memorable y 13 días grises.

Rolan circula por la misma vía. Aunque más joven, ha tenido varias lesiones que la han impedido jugar con asiduidad. Y si se le ha vuelto a ver por el césped ha sido por su obstinación, rechazando el quirófano para no perder el tren del Mundial (de momento no está en la próxima citación de Uruguay; Ricca, sí). Su tercer y último gol fue el 25 de noviembre en el Bernabéu y no sirvió de nada. Ha participado en 16 partidos de Liga y acumula 1.078 minutos.