Sandro negocia en Liverpool su traspaso al Everton

El futuro de Sandro Ramírez, delantero estrella del Málaga en la temporada recién acabada, da bastantes giros. Se daba por hecho su pase al Atlético de Madrid, aunque la sanción de la FIFA, ratificada por el TAS, sobre el club madrileño por irregularidades en fichajes de jóvenes abrió el abanico. Se hablaba de la posibilidad de que siguiera en Málaga hasta enero, en el mejor de los casos hasta junio, para después pasar a la disciplina colchonera.

Pero la situación ha girado. Sandro, aprovechando un receso en la concentración de la selección sub 21, con la que prepara el Europeo, fue visto en el Hotel Titanic de Liverpool, acompañado de responsables del Everton. Anunciaban su llegada varios medios ingleses y por las redes sociales circulaba un vídeo que atestiguaba su presencia en la ciudad de Los Beatles.

Sandro tiene una cláusula de rescisión de 6 millones de euros, bastante asequible para lo que se maneja en el fútbol inglés. Es una de las gangas del mercador y Arnau y Míchel ya le daban casi por perdido. El Everton, que venderá a su ariete Lukaku por una cifra astronómica, tendrá dinero para gastar este verano y satisfacer a su técnico, Ronald Koeman, que ya estuvo en La Rosaleda viéndole en mayo. La operación se cerraría antes del inicio del Europeo, el próximo viernes, en Polonia.

Just in the titanic an Steve Walsh was waiting for these fellas to come in its the guy on his phone I think anyone know him @EvertonArentWepic.twitter.com/dEhQlubTho