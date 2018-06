Tebas: "Los datos del Málaga son buenos"

La situación del Málaga sigue siendo desconcertante. El jeque Al-Thani ha tumbado los acuerdos con Lucas Alcaraz y Juan Ramón Muñiz, uno por no satifacerle y otro por no querer que compatibilice las funciones de director deportivo y entrenador. La situación institucional transmite dejadez. Los trabajadores del club han empezado a movilizarse ante la inacción de la propiedad, se celebró una Asamblea y mandaron un escrito a Al-Thani.

Cunde el desánimo y circulan informaciones preocupantes sobre el aspecto económico pese al paraguas en la tormenta que supone que haya un fondo de garantía para los clubes que descienden desde Primera, como sucederá con el Málaga. Se habla de una preocupante auditoría interna.

Mucha gente se está inventando cosas, no sólo para hacer daño sino por otros intereses

Málaga Hoy quiso pulsar la opinión de Javier Tebas, presidente de LaLiga. Figura controvertida, con luces y sombras, es innegable que la proyección mundial de la competición española ha crecido exponencialmente desde que llegó al cargo. Tiempo atrás criticó duramente la gestión de Al-Thani y le criticó con severidad. Los controles económicos de LaLiga se han multiplicado en las últimas temporadas, hay un control férreo sobre las finanzas para que se equilibren ingresos y gastos. Tebas atendió de manera amable, escueta y contundente al requerimiento de este periódico sobre su visión de esa incertidumbre económica. "No es cierto que exista esa auditoría", acotaba Tebas, que era bastante explícito cuando se le cuestionaba por la situación económica del club: "Los datos que tenemos del Málaga son buenos. La situación económica del Málaga es buena y no tiene problemas... Es un dato objetivo".

Fue más allá Tebas sobre las causas por las que puede haberse creado esta atmósfera de negativismo sobre la situación económica de la entidad de Martiricos "Mucha gente se está inventando cosas, no sólo para hacer daño al Málaga... sino por otros intereses", afirmó sin ahondar más en el origen de ellas. El mensaje que se transmitió en el seno del club es que el primer año en Segunda era sostenible la estructura actual, pero un segundo año en la categoría de plata obligaría a recortes importantes.

Javier Tebas se expresó en su día de manera vehemente contra Al-Thani en 2014. "Cuando llegó todos lo sacaron a hombros y luego pasa lo que pasa. El frikismo está en todos lados. No creamos que viene un tío de India o Kazajistán a comprar un club porque sí. Los frikis ahuyentan a los serios", afirmó entonces, después de que se salvara una situación muy delicada en el año de la Champions, en la que Tebas sí advirtió de que se estaba en la UCI: "El Málaga estuvo a punto de descender porque no podía pagar a los jugadores. Si el club no se hubiera saneado, hubiera caído. Se fueron buenos futbolistas, pero se salvó la institución. Se había seguido una estrategia equivocada de endeudamiento feroz". Después las relaciones se recondujeron y en 2016 el Málaga votó por Tebas para la presidencia de LaLiga. Pese al descenso y al desgobierno, el mensaje de Tebas ahora es claro: "La situación económica del Málaga es buena".