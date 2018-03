Titularidad, cambio y pitos para Success

Su nombre era una de las grandes sorpresas en el 11 elegido por José González para afrontar el derbi andaluz en La Rosaleda. Tras debutar como blanquiazul en Las Palmas días después de aterrizar en Málaga, Isaac Success encadenó varios encuentros en la grada por estar en baja forma.

No duró mucho el nigeriano en el césped. Al técnico gaditano -que consiguió su última victoria en Liga con el Granada ante el Sevilla y con el extremo en el campo- le duró la paciencia hasta el minuto 34. Ordenó el cambio del 17 por En-Nesyri, recibiendo entonces el jugador cedido por el Watford una sonora pitada del público, desesperado por su actitud a la hora de abandonar el campo. Extrañó la suplencia del atacante marroquí -que se rompió un diente por un balonazo en el calentamiento-, que venía siendo uno de los más destacados del Málaga.

El poco más de media hora de Success fue para olvidar. La frialdad de los números deja en mal lugar al jugador, que acumuló demasiados errores. Contabilizó 16 pérdidas de balón, seis pases acertados de 13 y uno de cuatro en regates acertados. Los peores porcentajes del equipos en cada una de esa faceta, según datos de WhoScored.

Se mostró sincero José González para explicar la sustitución temprana del extremo nigeriano. "Isaac a lo mejor se ha molestado, pero no lo hago a mala intención. Lo primero es el equipo y no necesitábamos a Isaac sin espacios, yo lo conozco mejor que nadie", explicó el entrenador del conjunto de Martiricos, que profundizó en el cambio que realizó: "Con espacios es muy rápido y dañino. El Sevilla da muchos pases y te meten atrás, ese escenario iba a provocar que hubiese espacios, de ahí la presencia de Rolan e Isaac. A partir de marcar se vuelven conservadores y no hay huecos. Viene por eso, no creo que Isaac lo haya hecho mal. No creo que sea difícil de entender".