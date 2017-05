El hasta pronto de Weligton: "Nuestras vidas se cruzarán más adelante"

Arropado por un club al completo. Nadie se puede permitir faltar a la cita con su capitán. Con alguien que permanece ya como leyenda del Málaga. Weligton declaró su adiós definitivo al fútbol de competición en La Rosaleda, su casa durante diez años y para la eternidad. "Nunca me imaginé que podría ser un jugador profesional y mucho menos estar en un club como el Málaga y vivir lo que he vivido. No llegué a jugar con ninguna selección ni gané un título, pero soy un vencedor", son palabras del brasileño en su despedida.

Weligton salía acompañado por Francesc Arnau y rápidamente pedía la compañía de su mujer e hijas junto a él. El tres blanquiazul repasó su carrera desde los más absolutos inicios. "Fue muy difícil nacer de una granja y poder triunfar. Fueron muchas las dificultades que se vivieron para valorar el día a día, valorar todo lo que he conquistado", apuntaba en alguna de las primeras líneas de su discurso. Desde recordar a sus padres hasta definir lo que ha sido una vida dada por Martiricos: "Desde el día que llegué a este club no es ningún secreto que lo que yo quería no era venir Málaga, sino salir de Suiza, y cuando me dijeron que tenía la oportunidad de venir a España no miré el club ni la ciudad. Y cuando aterricé en esta ciudad no sé por qué algo me dijo que esta era mi casa. Pasaron diez años de muchas alegrías, de muchos triunfos. Creo que he crecido de las manos del club, crecimos juntos". Y ahora su deseo es que venga más: "Espero que el club no pare aquí, que seáis capaces de llevarlo a lo más alto porque tanto el club como la ciudad lo merecen".

Entre un mar de agradecimientos se marcha Weligton. A todos los que lo acompañaron. Por el sueño de competir "con grandes jugadores, contra grandes clubes", por haber "compartido vestuario con gente como Martín Demichelis, que ha sido uno de los grandes. Compartir vestuario con gente que antes veía por la tele y eso para mí es más que un título". Y él sabe que aquí no acaba: "Os quiero muchísimo. Nuestras vidas se cruzarán en un camino más adelante. No sé si pronto o más tarde, pero sé que volveré a esta casa que siempre será mi casa".