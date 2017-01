Weligton habilita la llegada de Peñaranda

Más información Peñaranda, cerca de llegar al Málaga

El Málaga ya tiene resuelto el embrollo para poder dar de alta a Peñaranda como fichaje de invierno. En un gesto poco habitual en el mundo del fútbol, Weligton ha puesto su ficha a disposición del club para que la pueda dar de baja y así inscribir al delantero venezolano, cuya cesión ya queda apenas vinculada a los exámenes médicos a los que será sometido próximamente, seguramente mañana.

"A todo el malaguismo: en varias oportunidades he dejado clara mi postura, que el día que no me viera para jugar o que el club no contara conmigo, no tendría problemas en ceder mi ficha. Durante estos meses, he luchado para recuperarme de mi lesión, pero no es el momento de pensar en mí. Por eso, quiero dejar claro a todos que, si el club lo ve necesario para hacer algún fichaje, me pongo a su disposición. Soy y seré siempre malaguista y malagueño, y creo que el club debe estar por encima de todo y todos", ha escrito el brasileño sobre una imagen suya que ha difundido a través de las redes sociales.

El gesto, que ha calado en el seno de la entidad y tendrá respuesta, acelerará la llegada de Peñaranda. De hecho, en un principio iba a llegar mañana a Málaga a ultimar todo, si bien ya se están haciendo todos los trámites para que esta misma noche ya pueda estar en la capital de la Costa del Sol y mañana pasar las pruebas médicas.

Las gestiones para la llegada de Peñaranda como cedido al Málaga marchan a toda prisa. Tanto que desde Martiricos apuntan que en cuestión de horas podría quedar todo resuelto. El entendimiento con el jugador y los clubes implicados (Watford y Udinese) es prácticamente definitivo.

El mayor escollo, liberar una ficha de extracomunitario, igualmente podría quedar solventado hoy, aunque el acuerdo es independiente de ello y el delantero venezolano podría venir y entrenarse aquí hasta que se solucione este asunto. En estos momentos, la opción con más visos de ejecutarse es dar la baja a Weligton por sus problemas físicos. Eso sí, el club es muy consciente de que el brasileño es una institución en el Málaga y está gestionando este trámite con el mayor tacto posible. Solo si el central da su beneplácito entendiendo que tiene muy complicado jugar en lo que queda de curso, se procederá a ello. Si no, el club respetará su decisión por ser jugador clave en la historia reciente y uno de los capitanes. Fuentes del club aseguran que esta determinación se conocerá en cuestión de horas, para bien o para mal. Si no, se procedería a estudiar nuevas soluciones con Michael Santos y Rosales como planes B.

Aunque desde Italia aseguran que Peñaranda llegará hoy a Málaga, en Martiricos aseguran que no será así. Si bien con casi toda probabilidad lo haría mañana.