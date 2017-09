"Los cero puntos son un peso"

El Málaga ofreció su mejor cara de la temporada con el mismo resultado de las tres anteriores jornadas. El equipo de Míchel sigue sin sumar. No quiere el técnico que esto le quite el sueño, pero la situación es innegable. "Son cuatro partidos y cero puntos. Sinceramente, creo que esto es un peso para el equipo y hay que quitárselo", reconoce el madrileño, que no quiere tirar la toalla: "La única manera que entendemos de recuperarnos es que los chicos se sigan portando así, porque su actitud es irreprochable".

"La entrega y el esfuerzo son irreprochables. Otra cosa es el pase o el remate. Estar delante del Atlético no es nada fácil porque te suele manejar", añadía en una improvisada sala de prensa del Wanda Metropolitano. Se queda Míchel con lo visto: "Me ha gustado el equipo. Competir frente al Atlético no es sencillo, es un equipo que te maneja, que lleva los tiempos y a partir del minuto 25 hemos estado más sueltos, hemos tenido llegadas, contraataques... En la primera parte tuvimos un par de ocasiones en las que Oblak estuvo bien y en los últimos 15 minutos tuvimos ocasiones de peligro. Por contra, mi equipo no ha sufrido en exceso, hemos replegado bien. El resultado me disgusta mucho, el partido no tanto".

"Animo a los jugadores a que sigan así y llegarán los resultados; y si no llegan, ya sabéis"

Borja Bastón y Rolan tuvieron las ocasiones más claras para el Málaga junto a un tiro lejano de Recio. Míchel rescata que vio a un Atlético que "estaba incómodo atacándonos, porque no tenían espacios y no recuerdo muchas paradas de Roberto. Un tiro de lejos de Saúl, una de Correa... Y nosotros hemos tenido ocasiones tan o más claras del Atlético para ganar el partido".

Míchel entró a detallar la labor de sus debutantes. "A Rolan le falta un punto de físico, pero hemos visto que hay futbolista", señaló, mientras sobre Rolón rescató que "ha sabido mantener lo que le pedíamos. Le pedimos tener una posición fija por detrás del balón y ayudar al juego. El ritmo es distinto y estaba un poco cansado, de ahí el cambio, pero estamos contentos con él".

No entró eso sí a analizar el partido de Adrián, que completó los 90 minutos sin mucha trascendencia en el juego. "Ha estado mal en el plano técnico sobre todo al principio, pero no personalizaría en ningún jugador ni en lo bueno ni en lo malo. A mí me han gustado todos mis jugadores, y volvió a hacer una defensa férrea de los suyos", señaló, haciendo una férrea defensa de los suyos: "No reprocho nada a mis jugadores. Como han demostrado son buenos futbolistas, están a la altura y si tuviésemos algún punto la sensación sería distinta. El mejor apoyo de un entrenador son sus jugadores y lo han demostrado. Han hecho lo que hemos preparado y lo que les he dicho. Los animo a que sigan así y poco a poco llegarán los resultados. Y si no llegan, ya sabéis".

Y para cerrar, mensaje enérgico. Míchel asevera que aún tiene fuelle para rato: "Yo sigo fuerte, porque si no sigo fuerte... aquí queda mucha Liga y parece que los únicos con problemas somos nosotros, pero esto es normal, hay más equipos con problemas porque acabamos de empezar. No ganar te puede generar desconfianza, pero la desconfianza a mí no me va a alcanzar porque no quiero transmitírsela a los jugadores".