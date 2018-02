El club sanciona a Peñaranda por indisciplina

Ya no hay paciencia con Adalberto Peñaranda. Según informó El Desmarque, el Málaga ha decidido imponer una importante multa económica al futbolista venezolano tras varios actos de indisciplina esta temporada, entre ellos llegar a entrenar tarde hasta tres veces en la semana previa al partido contra Las Palmas.

No es el primero al que se impone algún tipo de castigo por falta de rigor este curso. Míchel ya apartó del grupo a Ontiveros en la primera vuelta tras su polémica después de perder 5-0 en Valencia, aunque en aquella ocasión no pasó más allá del aislamiento de la dinámica del equipo durante varias semanas. En esta ocasión el hartazgo del club ha ido más y se ha decidido entrar al plano económico para hacer recapacitar al futbolista.

Peñaranda sufrió una rotura muscular nada más llegar José González al equipo y aún no se ha reincorporado a los entrenamientos al 100%. Resulta curioso que el primer día se viera al jugador charlar animadamente con el técnico, con quien descolló en Primera División cuando ambos coincidieron en Granada, pero la actitud del venezolano no ha variado pese a su buena relación con el entrenador. De cualquier modo, la intención del gaditano es recuperar a su pupilo, en quien sigue creyendo, aunque no ha terminado de cuajar desde que firmara cedido hace ya un año. Llegó en mala forma de Italia, una lesión le lastró en pretemporada y pese a tener minutos con Míchel aún no ha visto puerta.